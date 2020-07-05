Президент Зеленський перебуває з дводенним робочим візитом на Одещині. Так, 5 липня він взяв участь в урочистостях з нагоди Дня військово-морського флоту в Одесі та прослідкував за парадом. Встиг Зеленський і відпочити: поплавав у Чорному морі разом із керівником свого Офісу Андрієм Єрмаком. Що про це пишуть соцмережі – далі.

Цікаво, що минулого року під час свого візиту в Одесу. Зеленський теж не стримався та влаштував заплив. Тоді у яскравих червоних плавках він купався в морі з Андрієм Богданом – попередником Єрмака, пише 24 канал.

Детальніше Без Богдана і червоних плавок: Зеленський в Одесі скупався в морі – фото, відео

З Богданом Зеленський навіть встиг відпочити на пляжі та навіть сходити на зйомки проєкту "Ліга сміху".

Цього разу – ані тобі червоних плавок, ані Богдана, зате – окуляри для пірнання президент прихопив. Традицію не змінив: купався у тому ж таки місці – на пляжі Ланжерон, навпроти одеського готелю "Немо".

Обережно гарант-правопорушник!



Зеленський @ZelenskyyUa перебуваючи у відпустці покупався з Єрмаком на пляжі Ланжерон в Одесі, хоча на цьому пляжі МОЗ заборонило купатися. pic.twitter.com/FmX8UYOBED — ЗеБєня (@ze_benya) July 5, 2020

У мережі також жартують, що Богдан тепер сумує за Зеленським і згадує, як їм було добре торік в Одесі.

Як це було рік тому Президент Зеленський у червоних плавках скупався в морі: фото, відео