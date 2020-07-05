Десь сумує Богдан: реакція соцмереж на заплив Зеленського та Єрмака в Одесі
Президент Зеленський перебуває з дводенним робочим візитом на Одещині. Так, 5 липня він взяв участь в урочистостях з нагоди Дня військово-морського флоту в Одесі та прослідкував за парадом. Встиг Зеленський і відпочити: поплавав у Чорному морі разом із керівником свого Офісу Андрієм Єрмаком. Що про це пишуть соцмережі – далі.
Цікаво, що минулого року під час свого візиту в Одесу. Зеленський теж не стримався та влаштував заплив. Тоді у яскравих червоних плавках він купався в морі з Андрієм Богданом – попередником Єрмака, пише 24 канал.
Детальніше Без Богдана і червоних плавок: Зеленський в Одесі скупався в морі – фото, відео
З Богданом Зеленський навіть встиг відпочити на пляжі та навіть сходити на зйомки проєкту "Ліга сміху".
Цього разу – ані тобі червоних плавок, ані Богдана, зате – окуляри для пірнання президент прихопив. Традицію не змінив: купався у тому ж таки місці – на пляжі Ланжерон, навпроти одеського готелю "Немо".
У мережі також жартують, що Богдан тепер сумує за Зеленським і згадує, як їм було добре торік в Одесі.
Як це було рік тому Президент Зеленський у червоних плавках скупався в морі: фото, відео