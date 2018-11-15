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      Десантники намагалися продати понад 4 кілограми вибухівки на Житомирщині: гучні подробиці

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      Військова прокуратура затримала двох десантників, які хотіли продати понад 4 кілограми вибухівки
      Військова прокуратура затримала двох десантників, які хотіли продати понад 4 кілограми вибухівки / Прес-служба військової прокуратури

      Співробітники військової прокуратури Житомирського гарнізону Центрального регіону України викрили двох військових під час збуту вибухових речовин. Як з'ясували правоохоронці, обидвоє служили за контрактом у одній із військових частин десантно-штурмових військ.

      Як повідомляє прес-служба відомства, у підсумку солдата та старшого солдата було затримано в рамках кримінального провадження за фактом носіння, зберігання та збуту вибухової речовини.

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      Прокуратура, Житомирщина, вибухівка, десант, кримінал
      Правоохоронці затримали солдата та старшого солдата 

      Установлено, що 21 серпня близько 19:20 під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме контрольної закупки, вказані військовослужбовці здійснили збут запалювальної трубки ЗТП-300 і пластичної вибухової речовини загальною масою у 1 358, 2 грама за грошові кошти у сумі 11 тисяч гривень. 15 листопада після повторного продажу вибухової речовини під контролем правоохоронних органів, а саме: пластичної вибухової речовини загальною масою у 2 600 грами та 2 тротилових шашок вагою по 200 грамів за грошові кошти у сумі 33 тисячі гривень, обох зловмисників було затримано. Вибухові речовини та грошові кошти вилучено,
      – зазначають у прокуратурі.

      Прокуратура, Житомирщина, вибухівка, десант, кримінал
      Обидвоє служили за контрактом у одній із військових частин десантно-штурмових військ

      Наразі обом затриманим планується повідомлення про підозру, подача до суду клопотання про обрання запобіжного заходу та арешт майна.

      Також тривають обшуки за місцем проживання реалізаторів вибухових речовин.

      Прокуратура, Житомирщина, вибухівка, десант, кримінал
      Військовослужбовці, зокрема, намагалися продати пластичну вибухову речовину

      Додамо, що затримати зловминіків військовій прокуратурі допомагали співробітники та слідчі Нацполіції у Житомирській області, а також представники СБУ.

      Прокуратура, Житомирщина, вибухівка, десант, кримінал
      З продажу вибухівки військовслужбовці хотіли виручити щонайменше 44 тисячі гривень 

      Нагадаємо, на початку листопада командування 57-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ разом з СБУ затримали військового з цієї бригади, який спробував продати вибухівку та боєприпаси. За фактом події, відкрито кримінальне провадження. 

      Теги: Новини України Кримінальні новини Збройні Сили України Зброя Новини Житомира ГПУ Фотоновини
      Джерело: 24 канал
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