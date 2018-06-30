Десерт, який допоможе уповільнити старіння: простий рецепт від дієтолога

Десерт з льоном та чіа допоможе впоратися з популярними причинам старіння – "тихими" запалення та гормональною дисфункцією.

Про це у Facebook написала дієтолог Оксана Скиталінська.

Вона зазначила, що десерт корисний для мікрофлори кишечника, оскільки нормалізує його роботу. Також він додає свіжості зовнішньому вигляду.

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Рецепт десерту молодості:

1. Заливаємо теплою водою насіння льону та чіа – по чайній ложці на людину. Даємо настоятися 15 – 20 хвилин.

2. Змішуємо з цілими або зі збитими в пюре ягодами. Під час збивання ягід можна додати 1/4 м'якоті кокоса. Для більш солодкого смаку можна додати банан.

3. Їмо як десерт, тобто з основним прийомом їжі.

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