Десерт, який допоможе уповільнити старіння: простий рецепт від дієтолога
Десерт з льоном та чіа допоможе впоратися з популярними причинам старіння – "тихими" запалення та гормональною дисфункцією.
Про це у Facebook написала дієтолог Оксана Скиталінська.
Вона зазначила, що десерт корисний для мікрофлори кишечника, оскільки нормалізує його роботу. Також він додає свіжості зовнішньому вигляду.
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Рецепт десерту молодості:
1. Заливаємо теплою водою насіння льону та чіа – по чайній ложці на людину. Даємо настоятися 15 – 20 хвилин.
2. Змішуємо з цілими або зі збитими в пюре ягодами. Під час збивання ягід можна додати 1/4 м'якоті кокоса. Для більш солодкого смаку можна додати банан.
3. Їмо як десерт, тобто з основним прийомом їжі.
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