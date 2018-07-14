"Дешева балаканина замість пісень": продюсер Лободи жорстко розкритикувала Тіну Кароль
Продюсер скандальної української співачки Світлани Лободи Нателла Крапівіна прокоментувала висловлювання знаменитої артистки Тіни Кароль стосовно участі українського виконавця Alekseev на пісенному конкурсі "Євробачення-2018".
Про це Нателла Крапівіна написала на своїй сторінці у Facebook.
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Напередодні Тіна Кароль висловилася стосовно участі українського співака Alekseev на пісенному конкурсі "Євробачення-2018" від Білорусі. На її думку, для представлення країни важливо, який паспорт має виконавець.
"Не дивилася цей виступ. Думаю, не варто. Для цього є громадяни Білорусі, щоб представити свою країну. Якби Alekseev прийняв громадянство, це був би вибір – я хочу бути білорусом. Але тут вийшла підміна понять", – наголосила Тіна Кароль.
У свою чергу продюсер Лободи Нателла Крапівіна відповіла, що Кароль таким чином вирішила "хайпанути".
Я цю тему пропустила. Тітка вирішила хайпанути! Ну що ж, коли немає пісень, залишається тільки дешева балаканина,
– зазначила Крапівіна.
Продюсер Світлани Лободи додала, що їй навіть стало незручно за артистку.
"Як думаєте, може подарувати їй гарну пісню? Раптом добрішою стане?" – іронічно написала вона.