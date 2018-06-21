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Дешеве, але малодоступне: Україна виявилась одним із лідерів за цінами на м'ясо

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В Україні одні з найнижчих цін на м'ясну продукцію
В Україні одні з найнижчих цін на м'ясну продукцію / 24 Канал

Україна опинилася на першому місці в рейтингу країн з найдоступнішим за ціною м’ясом птиці та одним із лідерів за ціною свинини та яловичини. Однак через низькі зарплати українці споживають вдвічі менше м'яса, аніж іспанці чи аргентинці.

Про це свідчать дані британського медіа The National Provisioner, яке спеціалізується на аграрній тематиці та проаналізувало ціни на м'ясну продукцію в 52 країнах світу. Як зазначає видання, ціни для дослідження були взяті у національних торгівельних мережах у квітні 2018 року без урахування знижок.

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Так, вартість одного кілограма курячої грудки в Україні в середньому становить 2,65 долара США, а кілограма курячих ніжок — 1,9 долара. Менше 3 доларів за кілограм грудки платять також жителі Китаю, Таїланду та Малайзії, а от в Норвегії вам доведеться викласти 13,69 долара, у Швеції – 14,28, а в Швейцарії – аж 27,14 долара.

Кілограм ніжок, окрім України, відносно дешевий в Угорщині (2,08 долара), Польщі (2,19) та Єгипті (2,57). Натомість в Норвегії кілограм ніжок коштує 9,53 долара, а в Швейцарії – 11,32 долара.

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Ціни на курятину
В Україні – найдешевша курятина

Дешева в Україні і телятина – кілограм вирізки в середньому обійдеться в 3,20 долара. Дещо дорожче – в Індії (4,73 долара) та Колумбії (5,28 долара). Натомість у Гонконзі за кілограм телячої вирізки доведеться заплатити 20,83 долара, в Південній Кореї – 21,65 долара, в Норвегії – 28,55 кілограма, а в Швейцарії – аж 49,68 долара за 1 кг.

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А от ціна 1 кг фаршу з телятини найнижча в Індії – 2,33 долара. Тут Україна опинилась лише на 9-му місці (3,88 долара). Найдорожчий фарш в Саудівській Аравії – 26,24 долара.

Ціни на телятину
Теляча вирізка найдешевша в Україні, а от фарш – в Індії.

Серед лідерів Україна і в цінах на свинину. Так, кілограм вирізки в Україні на момент дослідження коштував 4,15 долара – дешевше можна придбати лише в Польщі (3,29 долара), Угорщині (3,37 долара) та В'єтнамі (3,90 долара). Кілограм свинячої ноги у нас коштував 8,54 долара – це друге місце, нижча ціна лише в Бразилії (5,03 долара). Найдорожче ж коштує свинина в Швейцарії та гонконзі. Варто також зазначити, що у 8 країнах у графі "ціна на свинину" стоїть прочерк – в Ізраїлі, Туреччині, ОАЕ, Катарі, Саудівській Аравії, Індонезії, Єгипті та Малайзії – а все через релігійні переконання.

Ціни на свинину

Водночас за кількістю спожитого м'яса за рік на одну особу лідирує Австралія – 111,5 кілограма. В п'ятірці також Нова Зеландія (106,4 кг), Австрія (102 кг), Аргентина (98,3 кг) та Іспанія (97 кг). Швейцарці, які найбільше платять за м'ясо, з'їдають на рік 74,7 кілограма (27-е місце). А от українці, незважаючи на низькі ціни, за рік з'їдають в середньому по 48,5 кілограма м'яса – це 44-е місце з 52 країн – менше лише в Колумбії, Японії, Гонконгу, Таїланду, Єгипту, Туреччини, Індонезії та Індії.

Теги: Новини України Публікації Ціни Інфографіка
Джерело: 24 Канал
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