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      Дешеві продукти та ліки: бойовики агітують мирних жителів голосувати на псевдовиборах на Донбасі

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      Псевдовибори на окупованому Донбасі
      Псевдовибори на окупованому Донбасі / Ілюстративне фото

      Російські окупаційні адміністрації на Донбасі активно агітують мирних жителів прийти на псевдовибори 11 листопада, а також намагаються вплинути на громадську думку. ,Таким чином проросійські бойовики намагаються "легітимізувати" результати "виборів".

      Про це на брифінгу розповів речник Міноборони Дмитро Гуцуляк з посиланням на дані української розвідки.

      Так, у громадських місцях окупанти проводять агітацію, щоб змінити громадську думку про завчасно визначені російською окупаційною владою результати "голосування".

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      Щоб забезпечити на псевдовиборах велику явку, окупанти планують під час голосування поблизу "виборчих дільниць" продавати за зниженими цінами товари першої необхідності, продукти та дефіцитні медикаменти зі складів з гуманітарною допомогою.

      Проте місцеві жителі не бажають брати участь у псевдоголосуванні та висловлюють негативне ставлення до "виборів". У свою чергу проросійські бойовики, щоб не допустити поширення протестних настроїв, приводять свої війська до вищих ступенів бойової готовності. Їм також заборонено брати відпустки до 12 листопада.

      У з’єднаннях і частинах 1 та 2 армійських корпусів збройних сил Росії у взаємодії з підрозділами "МВС" окупантів відпрацьовуються питання їхнього спільного застосування для протидії можливим проявам громадської непокори та забезпечення нібито "високого рівня волевиявлення",
      – додав Гуцуляк.

      Окупаційні адміністрації також заборонили фото- та відеозйомку, щоб не допустити витік інформації про реальні результати "виборів". Відомо, що після їх проведення списки "виборців" здадуть представникам "служби захисту державної таємниці" та засекретять.

      Нагадаємо, після вбивства ватажка проросійських бойовиків Донеччини Олександра Захарченка на окупованих територіях Донбасу заявили про намір 11 листопада провести "вибори" нових ватажків проросійських бойовиків.

      Теги: Новини політики Новини Росії Новини України Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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