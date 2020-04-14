Дешевих квитків на авіаперельоти не буде: як зміниться ринок авіаперевезень через коронавірус

Генеральний директор аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін висловив думку, що в майбутньому авіакомпанії не зможуть пропонувати колишню кількість дешевих квитків. Крім того, імовірно, скоротитися їхня маршрутна мережа.

Як пояснив він у коментарі "Економічній правді", причина цього – криза у галузі, що виникла через поширення коронавірусу світом.

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Моє відчуття, що дуже сильний удар відбудеться за вартістю перевезення. Ми якийсь час не побачимо дуже дешевих квитків. Напевно, споживач це відчує передусім. Авіакомпанії зазнають дуже великих збитків, і їм знадобиться час, щоб реанімуватися і накопичити "жир", оборотні кошти. У цей період вони не зможуть пропонувати колишню кількість дешевих квитків,

– зауважив Рябікін.

За його очікуваннями, також скоротиться маршрутна мережа, оскільки перевізники не зможуть експлуатувати маршрути, які працювали на підтримку хабів моделі.

Зауважимо! Через пандемію коронавірусу у світі багато країн закрили свої кордони, зокрема Україна. Тому більшість авіакомпаній змушеними були скасувати велику кількість рейсів. Крім того, багато хто компенсував пасажирам квитки. Коли відновляться польоти світом – наразі невідомо. Зараз здебільшого курсують лише вантажні літаки.

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