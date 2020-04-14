Дешевих квитків на авіаперельоти не буде: як зміниться ринок авіаперевезень через коронавірус
Генеральний директор аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін висловив думку, що в майбутньому авіакомпанії не зможуть пропонувати колишню кількість дешевих квитків. Крім того, імовірно, скоротитися їхня маршрутна мережа.
Як пояснив він у коментарі "Економічній правді", причина цього – криза у галузі, що виникла через поширення коронавірусу світом.
До теми Скільки пасажирів МАУ очікують компенсації за втрачені квитки через карантин
Моє відчуття, що дуже сильний удар відбудеться за вартістю перевезення. Ми якийсь час не побачимо дуже дешевих квитків. Напевно, споживач це відчує передусім. Авіакомпанії зазнають дуже великих збитків, і їм знадобиться час, щоб реанімуватися і накопичити "жир", оборотні кошти. У цей період вони не зможуть пропонувати колишню кількість дешевих квитків,
– зауважив Рябікін.
За його очікуваннями, також скоротиться маршрутна мережа, оскільки перевізники не зможуть експлуатувати маршрути, які працювали на підтримку хабів моделі.
Зауважимо! Через пандемію коронавірусу у світі багато країн закрили свої кордони, зокрема Україна. Тому більшість авіакомпаній змушеними були скасувати велику кількість рейсів. Крім того, багато хто компенсував пасажирам квитки. Коли відновляться польоти світом – наразі невідомо. Зараз здебільшого курсують лише вантажні літаки.
Коронавірус у світі: головне
- Станом на 13 квітня у світі зареєстрували 1 918 855 підтверджених випадків зараження, з них понад 119 тисяч закінчилися смертю. Одужали вже 445 тисяч людей.
- США перебувають на першому місці за кількістю хворих на COVID-19 (майже 587 тисяч осіб), за ними йдуть Іспанія (170 тисяч) та Італія (159,5 тисяч).
- Натомість Китай, з якого почалася пандемія коронавірусу, посідає 7 місце в антирейтингу. Тут підтвердили 82,2 тисячі випадків COVID-19.
- За кількістю жертв лідирують США (23,6 тисяч), Італія (майже 20,5 тисяч) та Іспанія (17,8 тисяч)
- Наразі COVID-19 вийшов далеко за межі Китаю, його зафіксували майже у кожній країні світу, навіть на маленьких островах.
- Вакцини від недуги немає, але найкращі науковці всього світу працюють над її створенням.
- Тим часом у більшості країн діє жорсткий карантин.
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