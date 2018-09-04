20:16
4 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
31°C 14°C
  • середа
    27°C 18°C
  • четвер
    27°C 17°C
  • п'ятниця
    27°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Варфоломій вирішив не пити з російського "болотця". Ще трішки Солов'їного помьоту
Вєсті Кремля
21:42, 3 вересня
Вєсті.UA. Відкритий рот Ляшка. Зіпсоване вересневе свято
Вєсті.UA
20:09, сьогодні
Бізнес забудовиків: як в Україні наживаються на школах та садочках
ЦРУ
09:00, 31 серпня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Туризм по-радянськи
Згадати все
22:51, 31 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Дешево, – Стефано Габбана розкритикував весільне вбрання блогерки К'яри Ферраньї

350 Читать новость на русском
Dесільне вбрання блогерки К'яри Ферраньї
Dесільне вбрання блогерки К'яри Ферраньї / Фото із соцмереж

1 вересня одна з найпопулярніших блогерів – розкішна К'яра Ферраньї – вийшла заміж за репера Fedez. Та коли всі прихильники закидували зірку компліментами щодо її весільного плаття дизайнер Стефано Габбана розкритикував її одяг.

На італійському острові Сицилія пройшла розкішна весільна церемонія К'яри Ферраньї, яку вже назвали "королівською". Наречена вийшла до вівтаря у дивовижній сукні від Dior, верх якої був зроблений з мережива, а низ мав чималий шлейф. 

Читайте також: Весілля мрії: К'яра Ферраньї показала перші фото у розкішній сукні Prada з вечері

 

Та поки весь світ захоплено розглядав знімки популярної блогерки в мережі, дизайнер Dolce & Gabbana Стефано Габбана в своїй епатажній манері розкритикував образ нареченої. Під дописом британського видання Harpers Bazaar модельєр написав: "Дешево". Інший весільний знімок К'яри Ферраньї він підписав насмішкою. 

 


Критика Стефано Габбани/ скріншот

Користувачі мережі одразу ж відреагували на коментар Стефано Габбани. Люди відзначили, що слова дизайнера – цинічні та неприпустимі, адже кожна наречена втілює свою мрію щодо сукні. Деякі користувачі мережі зазначили, що так Стефано показав образу на К'яру Ферраньї, що дівчина не обрала сукню його дизайну. 

Зазначимо, що це не вперше Стефано Габбана відзначається некоректним коментарем. У 2017 році модельєр образив Вікторію Бекхем, а Селену Гомес назвав "потворною".

Хто така К'​яра Ферраньї?
Відома італійська модель, бізнес-вумен, а також одна з найвідоміших світових блогерів. Також популярність дівчина отримала завдяки особистому контенту The Blonde Salad. Наречений К'яри – італійський репер, співак і музичний продюсер Fedez (справжнє ім'я – Федеріко Леонардо Лючія).

Теги: LifeStyle Зіркові весілля
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Коли охоронці б'ють фанів, я починаю бити охоронців, – фронтмен The Gitas
сьогодні, 20:01 Коли охоронці б'ють фанів, я починаю бити охоронців, – фронтмен The Gitas
Катерина Петренко
Почему Россия думает, что Украина желает стать частью "русского мира"
сьогодні, 19:00 Почему Россия думает, что Украина желает стать частью "русского мира"
Павло Казарін
BMW 6 GT: ефектна зовнішність та преміальний комфорт
сьогодні, 17:00 BMW 6 GT: ефектна зовнішність та преміальний комфорт
Сезон грипу в Україні: симптоми та профілактика в інфографіці
сьогодні, 18:11 Сезон грипу в Україні: симптоми та профілактика в інфографіці
10501
"Я научу вас свободу любить..." Роковини смерті Стуса
сьогодні, 17:09 "Я научу вас свободу любить..." Роковини смерті Стуса
Блог Соцмережі
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук