Дешево, – Стефано Габбана розкритикував весільне вбрання блогерки К'яри Ферраньї

1 вересня одна з найпопулярніших блогерів – розкішна К'яра Ферраньї – вийшла заміж за репера Fedez. Та коли всі прихильники закидували зірку компліментами щодо її весільного плаття дизайнер Стефано Габбана розкритикував її одяг.

На італійському острові Сицилія пройшла розкішна весільна церемонія К'яри Ферраньї, яку вже назвали "королівською". Наречена вийшла до вівтаря у дивовижній сукні від Dior, верх якої був зроблений з мережива, а низ мав чималий шлейф.

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Допис, поширений Chiara Ferragni (@chiaraferragni) 3 Вер 2018 р. о 9:34 PDT

Та поки весь світ захоплено розглядав знімки популярної блогерки в мережі, дизайнер Dolce & Gabbana Стефано Габбана в своїй епатажній манері розкритикував образ нареченої. Під дописом британського видання Harpers Bazaar модельєр написав: "Дешево". Інший весільний знімок К'яри Ферраньї він підписав насмішкою.

Допис, поширений Harper's BAZAAR (@harpersbazaarus) 1 Вер 2018 р. о 6:10 PDT



Критика Стефано Габбани/ скріншот

Користувачі мережі одразу ж відреагували на коментар Стефано Габбани. Люди відзначили, що слова дизайнера – цинічні та неприпустимі, адже кожна наречена втілює свою мрію щодо сукні. Деякі користувачі мережі зазначили, що так Стефано показав образу на К'яру Ферраньї, що дівчина не обрала сукню його дизайну.

Зазначимо, що це не вперше Стефано Габбана відзначається некоректним коментарем. У 2017 році модельєр образив Вікторію Бекхем, а Селену Гомес назвав "потворною".

Хто така К'​яра Ферраньї?

Відома італійська модель, бізнес-вумен, а також одна з найвідоміших світових блогерів. Також популярність дівчина отримала завдяки особистому контенту The Blonde Salad. Наречений К'яри – італійський репер, співак і музичний продюсер Fedez (справжнє ім'я – Федеріко Леонардо Лючія).