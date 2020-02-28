10 амбітних архітектурних проєктів, які так і не побудували – фото

Відоме архітектурне видання Archdaily виділило 10 найамбітніших проєктів, які так і залишились на стадії проєктування. Варіанти пропонували читачі платформи.

В списку присутні проєкти з Латвії, США, Франції та багатьох інших країн, пише Archdaily.

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10 амбітних непобудованих архітектурних проєктів

Офісний центр. Крейтей, Франція

Проєкт на 50 тисяч квадратних метрів мав стати офісним центром. Також всередині планували розмістити ресторани, амфітеатр, житлові квартири та спортивно-оздоровчий центр.



За задумом будинок мав символізувати єднання з природою / фото: Archdaily

Громадський простір. Дубаї, ОАЕ

Проєкт, який завоював перше місце на конкурсі архітектурного дизайну, мав стати інноваційним громадським простором. Мали поєднати водні шляхи, міські зони та пішохідні доріжки.



Простір покликаний нагадувати міським жителям пустелю / фото: Archdaily

Акваторіум. Нью-Йорк, США

Великий акваріум та прибережний парк мав стати справжньою цікавинкою Квінса – одного з районів міста. Архітектурні особливості акваторіуму в планах мали забезпечити відвідувачів інтерактивним знайомством із світом тварин.



Мешканці усіх чотирьох океанів мали бути представлені в акваріумі / фото: Archdaily

Реконструкція торгової площі. Хельсінки, Фінляндія

Ринкова площа Töölöntori могла зазнати серйозної реконструкції. Пропонувалось усунути поділ на західну та східну частину. Також реорганізувати рух, оновити системи освітлення, та збільшити кількість дерев.



Серцем площі мала стати дерев'яна ринкова зона посередині / фото: Archdaily

Музей. Сичуань, Китай

Музей повинен був стати частиною навколишнього природного ландшафту. Завіси водоспаду та кам'яні колони мали б занурювати відвідувачів у природне середовище. Вітер, сонячне світло, водоспади, каміння потрапляти в інтер'єр через прогалини.



Простір музею також дає можливість детально розглянути долину / фото: Archdaily

Відпочинковий будиночок. Порто-Хелі, Греція

Архітектори хотіли відтворити зв'язок між міфом про Лернейську гідру, та природними особливостями місцевості.



За задумом, будинок мав нагадувати великий камінь / фото: Archdaily

Паралімпійський центр. Рига, Латвія

Проєкт передбачав побудову паралімпійського центру в парку недалеко від Риги. Планувалось, що послугами центру мали користуватись не лише спортсмени, але й жителі міста. Окрім спортивного центру, розробники хотіли створити парк, який був би пристосований для людей з обмеженою рухливістю.



Інклюзивний простір так і не побудували / фото: Archdaily

Громадський простір. Родберг, Норвегія

Приміщення розміщені прямо посередині невеликого озера Редберг, має головний фасад, що виходить безпосередньо на величну головну будівлю старої гідроелектростанції. Споруда мала бути мультифункціональною.



Триповерхова споруда мала сподобатись "космічним мандрівникам", йдеться в описі / фото: Archdaily

Меморіал коледжу Вільяма і Мері. Ричмонд, США

Меморіал у пам'ять поневоленим мав бути зроблений у вигляді серця. За задумом, збираючись біля вогнища, люди мали б відчувати тугу за жертвами ув'язнення.



Чому проєкт так і не реалізували – незрозуміло / фото: Archdaily

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Місто з нуля. Владивосток, Росія

На ділянці площею 120 гектарів неподалік Владивостока, планували звести ціле місто. Там мали б функціонувати навчальні заклади, бізнес-центр та штаб-квартира архітектурної компанії.



Нове поселення мало виникнути за 30 кілометрів на захід від Владивостока / фото: Archdaily

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