50 відтінків рожевого: інтер'єр магазину зі Словенії, який впливає на психіку – фото
Архітектурній компанії AKSL arhitekti довірили реновацію 3-го поверху відомого в Любляні універмагу NAMA, який відкрили ще у 1939 році. Третій поверх старого універмагу повністю присвячений бутіку жіночої нижньої білизни. Нова концепція пропонує зробити магазин в різних тонах рожевого кольору та збільшити кількість клієнтів.
Магазин є одним з найпопулярніших не лише в столиці, але й в усій Словенії, повідомляє Archdaily.
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Простір тут за допомогою ескалаторів та сходів розділений на дві частини. Праворуч магазин зазнав серйозної переробки, адже служить виставковим залом, натомість ліворуч збережено певний прагматизм – тут розташовані приміряльні кімнати.
Кожна зона має свій відтінок рожевого / Фото Archdaily
Загалом весь простір тут зонований за допомогою відтінків рожевого. Так, посередині усього магазину розташована стійка касира, за якою є велика блідо-рожева штора.
Виставковий зал зроблений в темніших відтінках / Фото Archdaily
Також у світлих тонах оформлені приміряльні кімнати, які вже в коридорі змушують жінок почувати себе в магазині комфортно.
Підлога та стеля тут мають однаковий відтінок / Фото Archdaily
Підлога в бутіку покрита лінолеумом яскравого відтінку, в такому ж кольорі тут оформлена стеля. На підлозі також розташовані острови з килимів, над якими висять світильники із золотими вставками.
Кожна деталь в магазині продумана / Фото Archdaily
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Наміром дизайнерів було створити приміщення, яке б психологічно впливало на жінку. Простір покликаний змушувати клієнток довше залишатись в магазині, а отже збільшити імовірність покупок.
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