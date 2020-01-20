5 Ідей для будівництва маленьких будиночків – фото

Серед людей панує думка, що будинок мрії – це величезна вілла на кілька сотень квадратних метрів площі та з величезним переднім і заднім подвір'ям. Проте навіть і маленьке житло може бути саме таким, про яке ви мріяли. Які варіанти побудови маленьких будиночків існують – дивіться у нашому матеріалі.

Ми зібрали для вас п'ять цікавих варіантів, які можуть надихнути вас на щось схоже

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5 ідей для маленьких будиночків

Будиночок "на ніжках"

Житло на 25 квадратних метрів, яке побудували у США, компактно містить у собі вітальню, кухню, спальню, ванну та навіть веранду.



Будиночок обладнаний сонячними батареями / фото: Так просто

Будинок на воді

Маленьке житло зібрали на суші, а тоді на спеціальному піддоні його спустили на воду. Вода в будинок надходить прямо з озера.



Житло надійно закріплене і не змінює місця розташування / фото: Так просто

Пересувний лижний будиночок

Якщо ви любите катання на лижах, то такий варіант саме для вас. Дім вас чекатиме всюди, де ви його зможете припаркувати.



В такого будиночка два поверхи / фото: Так просто

Будинок з трейлера

Житло для двох подружня пара будувала три місяці. Тепер трейлер оснащений біотуалетом та сонячною батареєю.



Комфорт і функціональність поєднуються в маленькому просторі / фото: Так просто

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Будинок на дереві

Фундаментом для такого дому передусім служить саме дерево. Будинок має простору терасу, зону відпочинку, обідню зону. Всередині помістилась навіть бібліотека.



Загалом житло має три поверхи / фото: Так просто

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