5 ідей для дитячих ігрових зон всередині будинку – фото

Час, коли ігрові зони для дітей облаштовували винятково надворі вже давно минув. Сьогодні дитячі простори для ігор все частіше переносять всередину, адже тоді діти мають змогу гратись круглий рік. Які варіанти оформлення ігрових дитячих зон всередині будинку – читайте в матеріалі.

Для дитячих ігор необов'язково виділяти окрему кімнату.

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5 ідей для дитячих ігрових зон всередині будинку

Горище

Якщо у вас вдома простоює горище, то варто подумати над його перетворенням у ігровий простір для дітей.



Залишати на горищі склад непотрібних речей – помилка / фото: Archdaily

В цьому випадку до ігрової зони включені два верхніх рівні та сходи. До того ж, ігрове середовище є цілком безпечним. Адже його оточують захисні сітки, які діти можуть використати під час гри.

Лего-острівець



Такі острівці є цілком безпечні для дітей / фото: Archdaily

Особливість цієї ігрової зони полягає у її візуальному відокремленні від реального світу, а також можливості легкого монтажу та демонтажу острівця.

Гімнастична кімната



Схожі кімнати є у мексиканських дитячих садочках / фото: Archdaily

Така кімната дасть можливість дітям не лише гратись, але й розвиватись фізично. Кімната не повинна бути великого розміру. Достатньо правильно організувати простір.

Зонування дитячої кімнати



Ігрова зона не може поєднуватись з рештою простору / фото: Archdaily

Відокремити ігрову зону у кімнаті вашої дитини теж буде хорошим рішенням. Облаштувати імпровізований віг-вам у просторі, який все-одно не використовується – геніальне рішення.

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Ігрова зона у всьому будинку



Проявіть креативність / фото: Archdaily

Якщо виділити окрему кімнату для облаштування ігрової зони можливості немає, то допомогти може креативний підхід до ремонту. Навіть банальне перефарбування торцевої сторони сходів у яскраві кольори, додасть їм цікавішого вигляду. Також можна дати дітям можливість спускатись з другого поверху на перший через спеціальну трубу.

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