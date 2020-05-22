5D електрокаміни: як працюють, які бувають та в чому їх особливість

Незважаючи на велику різноманітність електрокамінів різних виробників, існує тільки 3 типи технології візуалізації полум'я.

Всі ці типи візуалізації розробили інженери компанії Dimplex, яка є родоначальником і однозначним лідером ринку електричних камінів. Найпопулярніші електрокаміни з 2D і 3D (каміни з парою) технологією, але є ще 5D візуалізація, яка здатна здивувати своєю реалістичністю навіть найвитонченішого користувача. Даний тип камінів виробляє тільки компанія Dimplex і відноситься він до преміумсегмента, а відповідно є найдорожчим серед всієї лінійки.

Принцип роботи 5D електрокамінів

Технологія візуалізації полум'я 5D електрокамінів серії PGF унікальна і повністю відрізняється від 2D і 3D камінів, в яких використовується підсвічування барабана, який крутиться або водяної пари. У 5D камінах PGF за основу візуалізації взяли оптичну ілюзію, яка має назву "Привид Пеппера". Принцип роботи оригінального "Привида Пеппера" був нескладним: між яскраво освітленою сценою і прихованою кімнатою, що знаходиться в повній темряві, розміщувався великий шматок скла під кутом, який частково відбивав те, що відбувається в прихованій кімнаті (а там і розміщували "примари"). При невеликому додаванні світла в приховану кімнату на сцені він трохи гаснув, і бачення з’являлось перед очима приголомшеної публіки. До речі, за допомогою такої оптичної ілюзії в 2012 році на музичному фестивалі Коучелла в Каліфорнії організаторам вдалося приголомшити публіку виступом репера Тупака Шакура, який помер від вогнепальних поранень в 1996 році.

Як же працюють електрокаміни Opti-V PGF Dimplex. Декоративні дрова в електрокаміні розміщені всередині корпусу, але не тільки внизу топки, а й угорі, приховані від огляду. Замість задньої стінки каміна, встановлений LCD екран, який, працюючи, виробляє 30-ти хвилинне відео вогню та іскор, що не повторюється. У робочій частині каміна, де проходить візуалізація вогню, під кутом, непомітно для очей, розміщено прозоре скло, яке і проєктує верхні дрова за LCD екран, і вогонь горить не перед дровами, а серед дров. Топка при цьому виглядає об'ємно і настільки реалістичною, що стороння людина не зможе відрізнити від реального каміна. Процес горіння доповнюється якісним звуковим ефектом. Що б реально оцінити ефект полум'я, бажано побачити його вживу, наприклад, в шоурумі Dimplex в Києві.

Компанією Dimplex представлено 3 моделі з 5D візуалізацією полум'я.

Моделі DIMPLEX OPTI-V PGF-10 і DIMPLEX OPTI-V PGF-20.

Дизайн і функціонал даних камінів ідентичний, а відрізняються вони тільки розмірами.

На фото електрокамін Dimplex OPTI-V PGF-10

Розміри (ШхВхГ), мм – 760 x 450 x 345

На фото електрокамін Dimplex OPTI-V PGF-20

Розміри (ШхВхГ), мм – 1380 x 450 x 345

Каміни серії OPTI-V PGF можуть встановлюватися в нішу або портал. Обмежень за матеріалом, з якого виготовлена ніша, немає, оскільки вони взагалі не нагріваються. Великою перевагою перед іншими камінами є те, що при такій реалістичній картинці вогню вони не вимагають взагалі обслуговування або палива, тому ідеально підходять під комерційні об'єкти преміумкласу, де камін повинен працювати постійно.

Наприклад, OPTI-V PGF-20, в кількості 15 шт., прикрашає цілу стіну казино Mandalay Bay в Лас-Вегасі. Крім комерційних об'єктів, дані каміни встановлюють в приватних будинках і квартирах преміумкласу (через високу ціну, навіть при великому бажанні, дані каміни може дозволити не кожен).

У лінійці 5D електрокамінів також присутня модель Dimplex Volterra (VLT-OV). Це самодостатній мобільний камін, який не вимагає монтажу або обробки. Його можна вставити як в нішу, так і окремо, наприклад, на веранді.

На фото електрокамін Dimplex Volterra (VLT-OV)



На фото електрокамін Dimplex Volterra (VLT-OV) встановлено в порталі

Реалізація 5D ефекту відбувається за рахунок вбудованого LCD дисплея і системи дзеркал, за допомогою яких відбивається муляж дров, і, як в серії Opti-V PGF, полум'я також перебуває серед дров, а не за ними.

Цікаве рішення, за допомогою технології Opti-V, компанія Dimplex пропонує і для заміни класичних акваріумів. Технологія візуалізації аналогічна як в серії Opti-V PGF, але візуалізація йде не на процесі горіння, а акваріума.

Подивитися і протестувати всі електрокаміни марки Dimplex можна у фірмовому шоу-румі Dimplex. Також можна отримати професійну консультацію за телефоном (050) 5001737, (097) 5001737 або в чаті онлайн-підтримки на сайті Dimplex-Kaminy.com.ua