Три двоповерхових будівлі разом формують велике помешкання на 930 квадратних метрів. Будинок неподалік Голлівуд-Хіллз в Лос-Анджелесі є світлим та відкритим через прозорі фронтові та тильні стіни, а також велику кількість вікон. Інтер'єр поділений на дві частини, де половина облицьована деревом, а інша білосніжна.

Розробниками стали каліфорнійська студія дизайну Standard Architecture, пише Dezeen.

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Три окремі будинки тут з'єднані темними металевими дахами, проте вони не поєднані між собою. Кожна частина будиночка через великі прозорі стіни дозволяє мешканцям отримувати багато сонячного світла та бачити каліфорнійські схили.



Основний вхід в будинок розташований із заднього подвір'я / Фото Dezeen

Вікна та розсувні скляні двері розмістили на передній та задній стінах резиденції. Ззаду будинку є внутрішній дворик та трапецієподібний нескінченний басейн.



Між поверхами немає суцільної стяжки / Фото Dezeen

На першому поверсі в будинку розташовані вітальня, кухня та їдальня. Натомість нагорі лише спальні, звідки мешканці мають доступ до трикутної тераси.

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З пагорба видно передмістя Лос-Анджелеса / Фото Dezeen