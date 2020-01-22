Airbnb пропонує безкоштовно пожити в старовинному будинку Джульєтти

Популярний сервіс бронювання житла Airbnb пропонує відвідувачам цікаву угоду. На день святого Валентина закохана пара може орендувати славнозвісний будинок Джульєтти у Вероні абсолютно безкоштовно.

Романтичну пропозицію анонсували на сайті Airbnb.

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Будинок довгий час був законсервованим / фото: Airbnb

Щоб отримати таку нагоду вам потрібно підготувати історію свого кохання та причини чому саме ви повинні стати парою, якій випаде така нагода. Текст повинен бути англійською мовою, а надіслати його треба представникам Airbnb до 2 лютого включно.



Стіл, за яким вечерятимуть закохані / фото: Airbnb

На переможців чекає ніч у будинку Джульєтти, де на них чекатиме особистий дворецький. Також передбачена романтична вечеря від кухаря мішленівського ресторану, екскурсія Вероною та професійна фотосесія.



До гостей ставитимуться як до королівських родин у Середньовіччі / фото: Airbnb

Спатимуть нові Ромео та Джульєтта на оригінальному ліжку Letto di Giulietta, який показали у фільмі Ромео та Джульєтта (1967 рік) режисера Франко Дзефіреллі.

Подати заявку можна за посиланням.

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Пропозиція актуальна лише на одну добу / фото: Airbnb

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням