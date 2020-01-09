Алібаба матиме нову штаб-квартиру – фото футуристичної будівлі

Відомі компанії, які входять в групу "Alibaba Group" переїдуть в нову будівлю. Будинок гіганта електронної комерції матиме унікальну форму, яка створена алгоритмом.

Офіс розташовуватиметься в Шанхаї, пише Archdaily.

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Будівля повинна стати своєрідною візитівкою для компанії. Розробники заявляють, що проєкт підштовхує до спілкування, а також встановлює візуальний та фізичний зв’язок між внутрішнім простором та зовнішнім середовищем.



Так будівля виглядатиме з висоти пташиного польоту / фото: Archdaily

Розробити проєкт довірили британській компанії Фостер + Партнери.

Проєкт по-справжньому розроблений зсередини назовні з акцентом на динамічному, захищеному громадському просторі, використовуючи дивовижне розташування з видом на річки Хуанпу та Бунд,

– розповів керівник компанії Фостер + Партнери Люк Фокс.

На думку розробників, велика кількість природного світла в композиції інтер’єру та облаштування просторів надихає на залучення, зусилля в команді та комфорт.

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Будівля повинна підкреслювати статус та цінності компанії / фото: Archdaily

Що відомо про Alibaba Group?

китайська торговельна компанія, яка займається бізнесом в інтернеті;

річний обсяг торгів компанії становить 170 мільярдів доларів;

власником та засновником є китайський підприємець Джек Ма.

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