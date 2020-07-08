Угорський дизайнерський бренд Sekhina виготовив серію вимикачів та розеток з бетону як естетично приємної альтернативи пластику. На думку дизайнерів, використання пластика в цьому випадку має відійти в минуле. До того ж, бетон, на відміну від пластика не горить.

Дизайнери заявляють, що вони в плані бетонних вимикачів та розеток є піонерами, повідомляє Dezeen.

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Бетонні вимикачі та розетки повинні були існувати. Точніше так ми думали спочатку, адже це здавалося такою очевидною ідеєю, але ми не могли їх знайти ніде,

– розповів один з розробників.



Дизайн кожного елемента є унікальним / Фото Dezeen

За словами дизайнерів, пластикові вимикачі та розетки сьогодні часто намагаються приховати, бо вони псують інтер'єр. Саме тому пора перетворювати їх на функціональні об'єкти.



Вимикач теж може виглядати доволі стильно / Фото Dezeen

За словами дизайнера, бетон вибрали невипадково, адже саме цей матеріал є ідеальним для вимикачів і розеток завдяки його електроізоляційним властивостям.



Варіантів може бути безліч / Фото Dezeen

Кожен шматок має унікальний дизайн, тому що на його поверхні є різні бульбашки та позначки, які утворюються в результаті висихання бетону.

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Ще один варіант вимикача / Фото Dezeen

Вимикачі та розетки з бетону поки є лише пілотним проєктом, саме тому дизайнери шукають інвесторів, щоб розпочати масове виробництво.