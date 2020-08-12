Allwood Avalon коштує 33 тисячі доларів – це набагато більше в порівнянні з будинками інших компаній. Розробники запевняють, що будинок виправдовує свою ціну, адже його легко встановити, але не без зайвих витрат.

Будинок, який за бажанням можна перенести в будь-яку точку – дизайнери переконані, що на оформлення та встановлення дому піде не більше тижня, пише видання Boredpanda.

Читайте також: Шафи-перегородки: красивий ремонт просторої квартири в історичному будинку з Сан-Паулу – фото

Allwood Avalon коштує 33 тисячі доларів – це набагато більше в порівнянні з будинками інших компаній. Однак ціна вища через велику площу. При будівництві ви можете обрати з двох можливих планувань – на три або п'ять кімнат.



Для продажу доступні два варіанти планування / Фото Boredpanda

Avalon дуже енергоефективний і добре підходить навіть для холодного клімату,

– розповіли у компанії-розробниці.

Але не без підводних каменів – незручність полягає в тому, що, хоча компанія пише, що потрібні лише "мінімальні інструменти", вони також рекомендують використовувати мотоблок або невеликий кран для встановлення будинку.



Будинок продають без меблів / Фото Boredpanda

Тобто, окрім витрачених коштів на сам будинок, вам потрібно подбати й про установку.



Візуально будинок не виглядає надто вмістким / Фото Boredpanda