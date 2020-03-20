Античний стиль в інтер'єрі: особливості та важливі елементи – фото

Античний стиль ліг в основу класичного та багатьох сучасних стилів. Історія виникнення бере свій початок у Стародавній Греції, а сьогодні він знову стає актуальним. Як правильно облаштувати античний стиль у власному домі, які його особливості та найважливіші елементи – читайте в нашому матеріалі.

Щоб античний стиль справді виглядав масштабно та привабливо, застосовувати його варто у великих кімнатах.

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Особливості античного стилю в інтер'єрі

Великі вікна



Вікна покликані пропускати багато світла в кімнату / фото: Room

Багато сучасних стилів вимагають наявності великих вікон. Це особливість, яка запозичена саме з античного стилю. Це обов'язкова умова для розсіяного світла для таких інтер'єрів.

Текстиль

Не лише скульптури створять правильну атмосферу для такого інтер'єру, але й наявність великої кількості текстилю, якими декорують вікна, двері, ліжка та столи.

Меблі



Меблі теж часто обрамлені текстилем / фото: Room

Меблі у античному стилі повинні бути зручні та витончені. Їх прикрашають різьбленням, інкрустують золотом та слоновою кісткою. Столи круглі або прямокутні, крісла з прямими високими спинками. Замість шаф використовуються дерев'яні комоди та скрині.

Матеріали

Все, що вам здаватиметься монументальним та розкішним ідеально підійде. Дерево, слонова кістка, шовк, бронза, кераміка та інші матеріали при правильному використанні створять ідеальне поєднання.

Кольори



Світлі пастельні тони найкраще підійдуть для античного стилю / фото: Room

Через специфіку матеріалів, античному стилю притаманні приглушені кольори. Бежевий, золотистий, коричневий, білий, оливковий та інші.

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Важливі елементи



Камін найкраще ставити у вітальні / фото: Room

колони, фрески, арки, статуетки;

ліпнина;

світильники бра;

камін з граніту або натурального мармуру.

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