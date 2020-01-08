Архітектори безкоштовно проєктуватимуть будинки для жертв пожеж в Австралії

Понад 100 архітектурних студій з Австралії створили організацію Architects Assist. Їхня мета допомогти проєктувати будинки для людей, які постраждали від пожеж в Австралії.

Таку ідею запропонував засновник австралійської студії Atelier Jiri Lev Іррі Лев, пише Dezzen.

До слова: Вчені заявили вже про мільярд загиблих від вогню тварин в Австралії

На думку Лева, щоб вирішити проблеми людей, які лишились без даху над головою, потрібно діяти разом.



Сотні сімей залишились без даху над головою / фото: Elle

Є багато щедрих людей в архітектурі, які завжди готові допомогти. Проте ресурси окремих фірм, природно, дещо обмежені, як у придбанні, так і в наданні професійних робіт,

– розповів Іррі Лев.



Вогонь не відступає вже не перший місяць / фото: Elle

Архітектори планують надавати свої послуги "pro bono", тобто на безоплатній основі.



Багато міжнародних організацій та знаменитостей запропонували свою допомогу / фото: Elle

Читайте ще: Зі світу по нитці: які зірки пожертвували колосальні суми на підтримку Австралії

Що відомо про пожежі в Австралії?Нищівні лісові пожежі в Австралії вирують вже майже три місяці. Вогонь забрав життя 25 людей, ще десятки вважаються зниклими безвісти.



У пожежах загинули до мільярда тварин. Вогонь зруйнував сотні будинків та навіть цілі міста, вигоріли мільйони гектарів землі.

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням