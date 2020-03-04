Архітектори перетворюють офісні блоки у фешенебельні готелі – фото

Міський пейзаж середмістя Лондона щедро всіяний блоками 70-х років минулого століття, де колись проживали робітники. Сьогодні студія "Grzywinski + Pons" перетворює їх на готелі.

Про роботу нью-йоркської архітектурної студії в Лондоні повідомляє Dezeen.

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В будівлі планують розмістити 113 номерів готелю, бар, зону для коворкінгу та ресторан.



Кольчуги на дверних входах добре доповнюють інтер'єр / фото: Dezeen

Хоча неймовірне місце на березі річки було справжнім подарунком, зужитий комерційний блок, який ми перетворили, навряд чи був схильний до програми гостинності,

– розповів представник фірми.



В номери додали більші вікна, щоб збільшити кількість світла / фото: Dezeen

Деякі частини кімнат виготовлені з твердих матеріалів – наприклад, завіси з кольчуги, що закривають дверні прорізи, та підвісні світильники із срібного металу – в той час як інші елементи зроблені так, щоб здаватись "текстурно пишними, теплими та привабливими".



Багато декору та зелені – особливість готелю / фото: Dezeen

Стіни в номерах гармонійно поєднуються з підлогами вершкового кольору, які доповнені шезлонгами з ротанга і керамічними горщиками з землею, засадженими сукулентами або лисками польових квітів.

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Плетені крісла є в кожному номері / фото: Dezeen

Деякі апартаменти також мають невеликі кухонні куточки, які виготовлені з березової фанери зі світлим відтінком, та зону для відпочинку, яка обладнана солом'яно-жовтими диванами.

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