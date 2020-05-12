Архітекторка власноруч зробила квартиру своєї мрії в підземному громадському туалеті – фото

Архітекторка з Великої Британії Лора Кларк під час прогулянки Лондоном натрапила на стару громадську вбиральню, а через кілька років переїхала туди жити. Як Лора перетворила занедбаний туалет на квартиру своєї мрії – читайте в нашому матеріалі.

Особливістю цієї громадської вбиральні є те, що вона знаходиться під землею, повідомляє James Balton.

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Будівля була побудована в 1929 році, але з 1980 року закрилась та довгий час була в занедбаному стані.



Туалети раніше були у власності міста / фото: James Balton

Архітекторка викупила стару вбиральні у влади міста та хотіла перетворити це приміщення в міні-кінотеатр або бар. Проте, після кількарічної бюрократичної тяганини їй не вдалося врегулювати всі питання. В результаті дівчина вирішила облаштувати тут квартиру своєї мрії.



Від розвалин не лишилось ні сліду / фото: James Balton

Лора Кларк купила приміщення у 2011 році, а у 2016 воно було повністю готовим. Майже всі будівельні роботи Лора Кларк виконала власноруч. Вийшла просторе та дуже світле помешкання.



Вхід всередину тепер виглядає так / фото: James Balton

Вхід в будинок тепер виглядає охайно і одночасно в дусі навколишньої архітектури. Навряд можна здогадатися, що ці сходи ведуть в будинок в чиюсь квартиру.

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