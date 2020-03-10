Архітектурна компанія використовує старі бочки для облицювання фасаду – фото

Архітектурна компанія Tato Architects вирішила оформити фасад будинку із деревини зі старих бочок. Дерев'яний зовнішній вигляд житла та магазину зробили для власника пивоварні.

Про приклад повторного використання дерева пише Dezeen.

Популярне: Рай для соціопата: італієць побудував сучасний будинок посеред лісу – фото

Дерев'яні елементи вмонтовані під кутом 45 градусів до стін, таким чином створюючи багатошарові публічні та приватні простори.



Будинок зовні тепер темного кольору / фото: Dezeen

Ідея монтажу пластин саме на 45 градусів полягає у створенні неоднозначного відчуття між новою та старою архітектурою,

– розповів керівник архітектурної студії.



Комплекс приміщень побудований в Японії / фото: Dezeen

Будинок окрім житлових включає також офісні та робочі приміщення.

Засклені стіни виходять на центральний двір і дають змогу бачити місця для зустрічей, офіси та кухню.



Вхід до ванної також є з боку саду / фото: Dezeen

Це відчуття відкритості посилюється мінімалістичним оздобленням, таким як бетонні підлоги, що виходять з інтер'єру на тераси, білі стелі, тонкі дерев'яні віконні рами та стрункі сталеві колони.

У багатьох засклених стінах є розсувні елементи, а отже їх легко можна відкрити до середини подвір'я.

Читайте також: Спільна квартира без кухні стає трендом: як дизайнерка змінює уявлення про життя у місті – фото



Також стіни у житлових зонах оздоблені деревом не лише зовні, але й зсередини / фото: Dezeen

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням