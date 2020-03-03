Архітектурні перлини Бухареста: поради вболівальникам перед Євро – фото

Вже влітку 2020 року стартує чемпіонат Європи з футболу. Два з трьох матчів групового етапу збірна України проведе у столиці Румунії – Бухаресті. Чим цікавий Бухарест в архітектурному плані, та на що варто подивитися – читайте в нашому матеріалі.

Бухарест попри свою близькість від західних кордонів України, зовсім невідомий для більшості наших співгромадян.

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Загальна характеристика архітектури Бухареста

Найвидатнішою особливістю Бухареста є його еклектична архітектура. Окрім соціалістичних баштових блоків та пам'ятників, що панують при першому погляді на місто, Бухарест пропонує елегантні неокласичні та неоренесансні споруди кінця XIX століття в центрі.

Через свою архітектурну цінність, його навіть називають "Парижем Сходу". Також у місті є багато двоповерхових будинків модерністської архітектури 30 років минулого століття у Бухаресті. Погулявши околицями, можна натрапити на багато вілл 19 століття у вишуканому нео-Бранковянському стилі.

Архітектурні цікавинки Бухареста

Заселення



Один з найцікавіших варіантів заселення / фото: The Calvert Journal

Першим кроком у місті на Євро для вас стане заселення у готель. Звісно на просторах інтернету ви знайдете багато варіантів для поселення, все залежить лише від вашої готовності платити. Проте ми рекомендуємо вибрати готель "Інтерконтиненталь".

Перевагою саме цього готелю є зручне розташування – центр міста. Також з вікон номерів відкривається фантастичний краєвид на місто. "Інтерконтиненталь" був побудований в часи соціалізму, тому монументалізм та конструктивізм – головні риси зовнішнього вигляду будівлі. Готель застав занепад влади Чаушеску, та навіть ставав тимчасом прихистком для Ленні Кравіца та Біллі Айдола.

Прогулянки по центру



Центр міста всіяний закладами / фото: Dreamsite

Рекомендуємо почати свій день з Університетської площі. Тут будівлі Національного театру та Бухарестського університету домінують над міським пейзажем. Це відоме місце для зустрічей, та відправна точка для багатьох вуличних протестів.

Звідти обійдіть район Ліпскані – історичний центр міста, де кожна будівля варта уваги. Особливо рекомендуємо старовинні Церкви та руїни Старого князівського двору, побудованого Владом Імпалером (який став прототипом графа Дракули).

Культурна програма



Інтер'єр пам'яток вражає не менше / фото: The Calvert Journal

Окрім театру, варто подивитись на один із найстаріших парків Європи Садах Цисмігу, який відкритий ще з середини XIX століття. Звідти перейдіть до Національного музею мистецтв, а якщо любите модерну архітектуру, то варто дійти до Національного музею Джорджа Енеску, який є великим румунським композитором.

Кінець дня

Victoriei, Magheru, та бульвар Carol – сюди приходьте ввечері за неперевершеною архітектурою, яку дає архітектура зразка XIX століття. Тут ви знайдете згадані вище вілли, в яких сьогодні відкрили численні кафе та забігайлівки.

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Парламент



Найвідоміші фото з Бухаресту зроблені тут / фото:The Calvert Journal

Оминути увагою будівлю румунського Парламенту неможливо. Палац Парламенту – це друга за величиною урядова будівля в світі після Пентагону.

Найпопулярніша локація міста також дасть вам зрозуміти суть соціалістичного режиму в Румунії. Цілий мікрорайон, де проживало близько 40 000 людей, було переселено для того, щоб збудувати суперечливу пам'ятку в центрі Бухареста. Все заради примхи Ніколае Чаушеску.

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