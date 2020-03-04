Архітектурний Китай: вийшла книга з добіркою фото з модерними фото з Піднебесної

Детальні світлини 80 китайських будівель представили в книзі Кріс Провоост "Красивий Китай" показують архітектурний бум країни. Абстрактні форми будівель на фоні яскраво-синього неба не залишать вас байдужим.

Автори книги прогнозують, що Китай стане гарячою точкою сучасної архітектури, пише Dezeen.

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Від штаб-квартири OTV до менш відомих будівель, таких як музей архітекторів Бернарда Цхумі. Загалом книга містить фото споруд у 16 ​​різних містах Китаю.



Вже не перший рік в Китаї шаленими темпами будують хмарочоси / фото: Dezeen

Серед інших представлених проєктів є Міжнародний центр культури і мистецтв відомої архітекторки Захи Хадід, похмурий оперний театр Харбіна від MAD та Фонд Fosun, а також та студія Heatherwick.



Загалом в книзі представлені 80 будівель / фото: Dezeen

Під час моїх подорожей по країні, стало зрозуміло, що відбувається справжня архітектурна революція, з нескінченною пропозицією проєктів будь-яких розмірів і форм,

– розповів Кріс Провоост.



Економічне зростання змушує шукати нові напрями в будівництві / фото: Dezeen

На думку автора книги, архітектурна революція в Китаї сталась після отримання країною Олімпіади у 2008 році.

Метою є спроєктувати ширший погляд і показати масштаб, в якому архітектура використовується в Китаї для розвитку країни,

– пояснив автор.

Хоча потяг до "традиційної архітектури" може згасати, китайські міста продовжують швидко розвиватися.



Деякі будинки мають дуже химерні форми / фото: Dezeen

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У 2019 році в країні було побудовано більше хмарочосів на 200 метрів, ніж у будь-якій іншій країні світу, що становить 45% від загальної кількості. Сюди ввійшли 400-метровий хмарочос Кона Педерсена Фокса у Шеньчжені та Ліза Сохо з архітекторами компанії Захи Хадід з найвищим атріумом у світі.

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