Атмосфера майстерні: фото оновленого інтер'єру студії мексиканських дизайнерів

Мексиканська дизайнерська компанія Esrawe Studio переїхала до нового офісу, інтер'єр якого виконаний в індустріальному стилі. Ефективність працівників зросла через атмосферу майстерні, яка панує в новому приміщенні.

Будівля, в якій розташований офіс, побудована в 50-х роках минулого століття. Колись тут був танцювальний зал, пише Dezeen.

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Проєктанти вирішили оголити планування приміщення, яке багато разів зазнавало ремонту.

Тепер тут видно дерев'яний каркас даху, а металеву стелю було реставровано та пофарбовано. Також, для надання додаткової опори приміщенню, архітектори додали бетонні балки.



Стеля отримала свій первинний вигляд / фото: Dezeen

Студія покрила підлоги бетоном і пофарбувала стіни в білий колір для створення "чистого" і "мінімального" стилю.

Чесна промислова естетика виявилася ідеальною для творчої атмосфери,

– розповідають працівники.



Будівля стала набагато просторішою / фото: Dezeen

В процесі реконструкції кілька стін було добудовано для створення приватних кабінетів та конференц-залів, а велика книжкова полиця виступає як додаткова стіна всередині будівлі, щоб відокремити офіс Esrawe Studio від шоу-руму.



На стінах розмістили спеціальні дошки / фото: Dezeen

В результаті вийшов офіс відкритого плану, який наповнений чорними столами. Тут створені робочі місця для архітекторів, дизайнерів, інженерів та решти персоналу компанії.

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Робочі місця вирішили не відділяти перегородками / фото: Dezeen

Кожне місце обладнане комп'ютерами. А технічний простір для виготовлення моделей, 3D-принтер та лазерної машини розмістили по сусідству з приватними робочими місцями.