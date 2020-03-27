Стиль авангард в інтер'єрі: особливості та правила облаштування – фото

Авангард в інтер'єрі вашого помешкання буде повною протилежністю традиційних стилей. В авангарді вас здивують контрастні поєднання кольорів та колоритність стилю. Які особливості авангарду в інтер'єрі та як його правильно облаштувати – читайте в нашому матеріалі.

Облаштування такого стилю вдома підійде для творчих та неординарних особистостей. Адже тут використовуються нестандартні меблі та яскраві аксесуари.

Популярне: Спальня в японському стилі: матеріали, кольори та поради щодо оформлення – фото

Особливості стилю авангард

Кольори



Кольорові килими та дивани теж ідеально впишуться / фото: Prointerior

Головна особливість авангарду – гра кольорів. Тут у вас є простір для втілення найбільш сміливих поєднань відтінків. Використання найяскравіших контрастів та навіть дивні поєднання – добре підійдуть для стилю авангард.

Незвична організація кімнати

Якщо більшість стилів вимагають розташування функціональних зон по краях кімнати, то в авангарді допускається облаштування "композиційного центру" посеред кімнати, який вже потім доповнюється аксесуарами та різноманітним декором.

Конструкції



Підвісити акулу на стелі – не проблема/ Dom.ria

Подіуми, стелажі, підвищення та інші конструкції добре впишуться в загальний вигляд інтер'єру кімнати в стилі авангард.

Меблі



Контраст кольорів необхідний для стилю / фото: Dom.ria

Меблі можуть бути як традиційної так і неординарної форми. Головна умова – вони повинні бути функціональними. Метал, скло і дерево – стануть найкращими матеріалами для меблів, які повинні відмінно гармоніювати з кольором стін. В авангарді часто використовують шафи-купе.

Вас зацікавить: Як правильно підібрати килим відповідно до стилю кімнати та кольору – фото

Облицювання



Для стін також підійдуть фотошпалери / фото: Prointerior

Найчастіше використовуються сучасні матеріали для оздоблення стін, стелі та підлоги. Саме тому підвісні стелі, металізовані шпалери та ламінат або паркет на підлозі вдало підкреслять інтер'єр.

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням