Сарай, який раніше служив конюшнею перетворили на просторий житловий будинок у Антверпені, що в Бельгії. Будівля кілька разів зазнавала перебудови, але сьогодні тут домінують світлі тони та дерев'яні підлоги і меблі. Також власники поставили раритетний автомобіль просто поряд з обіднім столом.

Через перебудови, вікна в будинку отримали дивні форми, пише Archdaily.

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Ми бачимо красу у всіх цих невеличких віконечках і додаємо в інтер'єр ще й багато світильників,

– розповіли дизайнери.



Авто стало родзинкою інтер'єру / Фото Archdaily

Втручання в інтер'єр тут не надто масштабні. Дизайнери додали кілька дахових вікон та сполучили поверхи світлими дерев'яними сходами. Також у їдальні додали кухонні меблі – ось і усі зміни в структуру будівлі.



У віконних прорізах також вставили шибки / Фото Archdaily

Стіни та стелі також були пофарбовані у білий, а підлогу облицювали паркетом. В їдальні встановили старе авто, яке стало частиною декору.

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Взагалі без змін тут залишились дахова покрівля та фасад / Фото Archdaily