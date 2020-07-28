Дизайнерська студія Arhitektura d.o.o розробила дизайн для апартаментів у Любляні. Власники – сімейна молода пара, яка має собаку та живе активним соціальним життям. Двокімнатна квартира має мінімалістичний дизайн з "металічними" вкрапленнями.

Квартира містить рухомі меблі, щоб її власники могли адаптувати макет відповідно до свого зайнятого соціального життя, інформує Dezeen.

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Раніше пара з собакою жила в передмісті Любляни, але пізніше вирішили переїхати ближче до центру. Апартаменти мають площу 60 квадратних метрів та дві кімнати.



В одній кімнаті розташувалась вітальня, а в іншій спальня / Фото Dezeen

Всередині використали рухомі меблі, щоб власники могли їх пересувати за потреби.



Диван тут багатофункціональна одиниця / Фото Dezeen

Клієнти здебільшого працюють з дому, а також живуть соціальним життям, організовуючи обідні зустрічі, кіноночі з друзями. Вони займаються йогою та тренують свою собаку,

– пояснили дизайнери.



Квартира також має великі панорамні вікна / Фото Dezeen

Стильний диван металічного кольору легко перетворюється на стіл, а широкі вікна обрамлені довгими "металічними" шторами.



Кухня тут складається з однієї "шафи" / Фото Dezeen

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Невеличка квартира також має мініатюрну кухню, яка захована за зеленими дверцятами, та невеличку ванну кімнату.