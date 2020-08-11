Багатофункціональні меблі: у США створили диван, який перетворюється на татамі – фото
Каліфорнійська дизайнерська студія Umé Studio створила багатофункціональний модульний диван з підкладками та традиційними японськими подушками, які часто використовуються для татамі. Більше про диван та його призначення – читайте в матеріалі.
Татамі вкоренилось у побут японців ще у 17 столітті, повідомляє Dezeen.
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Наша розробка – це спроба інтегрувати традиційний японський побут в сучасні інтер'єри,
– розповіли у студії.
Такі меблі можуть стати у пригоді не лише японцям / Фото Dezeen
Колись татамі використовувалось для полегшення відпочинку японського дворянства, адже підлога вважалась занадто твердою.
У стартовому вигляді диван схожий на звичайну дерев'яну плиту з кленового дерева. Проте конструкція має розкладні спинки і підлокітники, які можна розмістити в різних конфігураціях. Наприклад, платформа, яка схожа на ліжко, або диван з двома сидіннями.
Варіантів використання є багато / Фото Dezeen
Посередині конструкції також можна використати перегородку, яка формує невеличкий столик.
"Подушки" тут виконують роль кариматів / Фото Dezeen
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Розмір дивана становить: 2 метри 75 сантиметрів у довжину, 109 сантиметрів у ширину і 84 сантиметри у висоту.
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