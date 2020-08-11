Каліфорнійська дизайнерська студія Umé Studio створила багатофункціональний модульний диван з підкладками та традиційними японськими подушками, які часто використовуються для татамі. Більше про диван та його призначення – читайте в матеріалі.

Татамі вкоренилось у побут японців ще у 17 столітті, повідомляє Dezeen.

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Наша розробка – це спроба інтегрувати традиційний японський побут в сучасні інтер'єри,

– розповіли у студії.



Такі меблі можуть стати у пригоді не лише японцям / Фото Dezeen

Колись татамі використовувалось для полегшення відпочинку японського дворянства, адже підлога вважалась занадто твердою.

У стартовому вигляді диван схожий на звичайну дерев'яну плиту з кленового дерева. Проте конструкція має розкладні спинки і підлокітники, які можна розмістити в різних конфігураціях. Наприклад, платформа, яка схожа на ліжко, або диван з двома сидіннями.



Варіантів використання є багато / Фото Dezeen

Посередині конструкції також можна використати перегородку, яка формує невеличкий столик.



"Подушки" тут виконують роль кариматів / Фото Dezeen

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Розмір дивана становить: 2 метри 75 сантиметрів у довжину, 109 сантиметрів у ширину і 84 сантиметри у висоту.