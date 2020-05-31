Нью-йоркська студія WORKac вставила білі сталеві сходи в триповерхову квартиру в Брукліні як частину ремонту, для того, аби розфарбувати її темний інтер'єр.

Квартира була розроблена для сім'ї, яка прагне внести більше природного світла у верхні рівні будинків. Простір 236 квадратних метрів містить три рівні, кожен з яких має унікальний план поверху, пише Deezen.

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Для оновлення студія представив ряд декоративних елементів, включаючи сміливі кольорові меблі та шпалери з малюнком, щоб створити "еклектичне, але згуртоване повітря".



Шпалери з бджолами повинні розвеселити / фото: Deezen

Для залучення світла в темні зони студія встановила вікна зі сталевим каркасом та перфоровані сталеві сходи. Вигнуті сходи пофарбована в білий колір, а навколишні її стіни покриті шпалерами з малюнком бджіл.

Сходи ведуть до підвалу, де спальня розташована до основної житлової зони, а потім – до дитячих спалень, розташованих на останньому поверсі.

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Оголена цегляна стіна говорить про промислове минуле будівлі, пролягає по всій довжині просторої вітальні. Почорнілий сталевий камін із отвором контрастує з цегляними стінами. На кухні виготовлені на замовлення дерев'яні шафи та полиці з використанням плит із сосни.



Дизайнери не боялись експериментувати з кольором / фото: Deezen

Напівкругла арка, наповнена квітковими шпалерами від британського дизайнера текстилю Вільяма Морріса, оточена глибокою фіолетовою стіною у головній спальні. Декоративна порцелянова плитка покриває стіни у сусідній ванній кімнаті.

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