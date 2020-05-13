Бетонний шезлонг: дизайнери презентували колекцію "брутальних" меблів – фото
Дизайнери Томас Муска та Дуй Хань презентували серію залізобетонних меблів з порожнечими всередині та згладженими кутами. Творці надихалися архітектурою в стилі бруталізм.
Колекція є результатом співпраці двох молодих дизайнерів та цифрової компанії Han’s Doesn't Come Out, пише Dezeen.
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Серед представлених меблів найцікавішим екземпляром стало крісло-гойдалка, яке має вісім геометричних порожнеч під своїм вигнутим сидінням.
На бетонному кріслі теж можна гойдатись / фото: Dezeen
Муска і Хан об'єднали свої навички проєктувати кути, розмір і пропорції, що створюють монолітні форми. Вони покликані спиратися на стиль бруталістичної архітектури, що виник у Великобританії у 1950-х роках.
Так виглядає звичайне класичне крісло в колекції / фото: Dezeen
Це надзвичайно універсальний дизайн, який добре поєднується з іншими стилями, – розповів один з творців меблів.
А таку лавку вже навіть встигли придбати / фото: Dezeen
Окрім крісел-гойдалки до колекції також увійшли звичайні крісла, невеликий стіл та лавка.
Як щодо бетонного шезлонга / фото: Dezeen
Всі конструкції мають плоский верх та незграбні трикутники всередині.
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Стільці ідуть в комплекті зі столиком / фото: Dezeen
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