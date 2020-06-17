Безпрограшне поєднання коричневого, білого та сірого: фото інтер'єру будинку з Індії
Місцева архітектурна компанія розробила дизайн двоповерхового будинку в районі Читор. За вимогою клієнта дизайн інтер'єр мав бути сучасним та відкритим. Дизайнери вирішили поєднати сірий, коричневий та білий кольори.
Простори будинку тут зливаються один з одним, повідомляє Archdaily.
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Концепція відкритості застосовується досить старанно: вітальня на першому поверсі, яка має вихід у двір, ванна кімната відкритого типу та гардеробні кімнати у спальнях.
Кольори гармонійно поєднуються в інтер'єрі / Фото Archdaily
Ще однією родзинкою будинку є атріуми посередині приміщення. Чисті сучасні лінії сприяють архітектурному відчуттю простору.
Водночас нейтральні тони білого, тепла деревина та прохолодний бетон пом'якшують строгі лінії. Також в інтер'єрі присутня інтеграція зелених акцентів.
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