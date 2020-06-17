Місцева архітектурна компанія розробила дизайн двоповерхового будинку в районі Читор. За вимогою клієнта дизайн інтер'єр мав бути сучасним та відкритим. Дизайнери вирішили поєднати сірий, коричневий та білий кольори.

Простори будинку тут зливаються один з одним, повідомляє Archdaily.

Читайте також: Інтер'єр десятків шматків: фото неймовірного готельного номеру в печері

Концепція відкритості застосовується досить старанно: вітальня на першому поверсі, яка має вихід у двір, ванна кімната відкритого типу та гардеробні кімнати у спальнях.



Кольори гармонійно поєднуються в інтер'єрі / Фото Archdaily

Ще однією родзинкою будинку є атріуми посередині приміщення. Чисті сучасні лінії сприяють архітектурному відчуттю простору.

Водночас нейтральні тони білого, тепла деревина та прохолодний бетон пом'якшують строгі лінії. Також в інтер'єрі присутня інтеграція зелених акцентів.

Вас може зацікавити: Стильне поєднання кольорів та урбаністичний дизайн: фото інтер'єру квартири з Португалії

Дивіться більше фото інтер'єру будинка з Індії: