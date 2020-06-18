В центрі міста Гвадалахара розташований офіс інженерної компанії ELEVA, який місцева дизайнерська компанія оновила. Будівля має історичну цінність, тож дизайнери вирішили не робити кардинальних змін. В результаті вийшов креативний дизайн, який схожий на лофт в білому кольорі.

Від початку напрямок проєкту відзначився повагою до теперішнього, що дає можливість зберегти спадщину, повідомляє Archdaily.

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Основні кольори всередині споруди – білий разом із кольором бетону. Разом вони створюють особливе поєднання матеріалів, яке пронизує весь проєкт.



Будівля розташована в історичному кварталі міста / Фото Archdaily

Також всередині офіс обкладений меблями – ними доповнюється зал для нарад. Загалом приміщення має багато вікон та отворів, крізь які всередину потрапляє сонячне світло та свіже повітря.



Приміщення має доволі заплутане планування / Фото Archdaily

На першому поверсі ви зустрінете майстерню і дві приватні кімнати, які просив клієнт. На рецепції є сходи, які виведуть вас до третього приватного приміщення, яке є прибудовою до зали засідань. Звідси можна вийти на дах, який у майбутньому буде терасою, яку клієнт хоче заповнити рослинністю.

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