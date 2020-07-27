Білосніжні стіни та дерев'яні лави: фото культурного центру з Чехії, який "вгруз" у землю
Культурний центр, який розташований в центрі міста Ческе Будейовіце на півдні Чехії. Будівля складається з двох частин, які ніби "вгрузли" в землю, а інтер'єри можуть похизуватись білосніжними стінами, та дерев'яними меблями. Більше про будинок в Чеських Будейовіцах читайте в матеріалі.
Будівля розташувалась просто в центрі міста, повідомляє Archdaily.
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Тверда форма будинку, який сьогодні більше використовується як дім молитви, зі строгими лініями, які закінчуються в землі, символізують людське життя, яке не є безмежним.
Будівля розташувалась неподалік головної площі міста / Фото Archdaily
Духовний вимір будівлі виражається вертикальним складом світлих, щедрих засклених ділянок над трибуною. Зі структурної точки зору будинок складається з трьох бетонних плит, притулених одна до одної. Фасад виготовлений з розгорнутого листового металу, тож будівля змінює свій колір у денний час залежно від інтенсивності та напрямку сонячного світла.
На кольорову гаму також впливає відстань. Коли ми поруч з будівлею, то більше сприймаємо червоний колір; коли йдемо геть, сріблястий колір бере гору.
Всередині приміщення вийшло мінімалістичним / Фото Archdaily
Інтер'єр вийшов доволі мінімалістичним. Тут домінує білий колір на стінах та дерев'яні меблі. На противагу цьому, всередині щедро оформлений церемоніальний вхід у задній частині головної зали.
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Обрана деревна в будинку покликана забезпечити хорошу акустику.
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