Біокамін чи електрокамін – яку заміну обрати класичному каміну

Далеко не в кожному будинку і, тим більше, квартирі є можливість розмістити дров'яний камін через особливості монтажу та обслуговування.

Тому на допомогу в створенні затишку приходять біо- та електрокаміни.

У нашому матеріалі спробуємо об'єктивно розглянути плюси та мінуси цих двох видів камінів.

1. Варіанти розміщення

Й електричні каміни, і біокаміни мають зараз різноманіття форм, розмірів і виконань. Біокаміни можуть бути змонтовані у стінних нішах, в порталах, різних меблях, інтегровані в підлогу, а також просто можуть бути окремим елементом інтер'єру. Але це можливе за умови дотримання і підготовки для їх установки систем пожежної безпеки, обов'язкової наявності вогнегасника і повного обмеження доступу до них домашніх тварин і маленьких дітей, які можуть отримати опіки не лише від полум'я, а й від розпеченого корпусу каміна, навіть після його виключення. Біокаміни часто розміщують на незасклених верандах, в альтанках, у зонах барбекю та басейнів.

З електричними камінами все набагато простіше. Їх корпус не нагрівається більше 60 градусів, об їх полум'ям неможливо обпектися, вони безпечні і для дітей, і для тварин. Також доступна установка в будь-якій ніші, меблях, стіні, в дерев'яних порталах, без будь-якої спеціальної підготовки.

На відео електрокамін Dimplex Cassette 1000

2. Особливості інсталяції

Для монтажу як біо-, так і електричних камінів не потрібно спеціальних систем димоходів. В результаті роботи таких камінів немає ні гару, ні диму, ні попелу. Для установки електричних камінів завжди необхідний доступ до джерела електроенергії. Для біокамінів це актуально тільки для напів- і автоматичних типів. Якщо біокамін механічного типу, то його можна встановити де завгодно і навіть переносити з місця на місце. У використанні він більше схожий на велику свічку.

Незважаючи на те, що більшість виробників біопалива гарантують відсутність запаху при його горінні, запах все ж є. Навіть при використанні дорогого і якісного палива, легкий запах ацетону може бути присутнім при запалюванні і гасінні каміну. Не говорячи вже про використання більш дешевих аналогів і гелів. Тому для безпечної роботи біокаміна важливо створити достатній приплив свіжого повітря, а краще забезпечити приміщення із системою припливно-витяжної вентиляції. В іншому випадку при використанні біокаміна, наприклад, кілька годин, рівень СО2 в приміщенні буде завищений в кілька разів, що неминуче призведе до погіршення самопочуття та головного болю.

Буває, що каміни є частиною меблевої інсталяції спільно з телевізором. Якщо електрокамін не має ніяких обмежень щодо вбудовування поруч з побутовими приладами, то з біо- справа значно складніша.

Біокамін випромінює живий вогонь, тому відстань до будь-якого іншого приладу, або ж комунікацій, має бути не менше одного метра. Також обов'язкова установка захисної панелі або полки, шириною не менше 150 мм, щоб відхиляти тепло і забезпечити захист вашого дорогого телевізора.

Ось одна зі схем розміщення біокаміна під телевізором.

3. Обслуговування камінів

Будь-який технічний прилад вимагає обслуговування.

Крім зберігання в чистоті, необхідно розглянути деякі інші особливості.

В електричних 3D моделях з водяною парою необхідно просто вчасно доливати очищену воду в бачок, якої вистачає, в середньому, на 10-15 годин безперервної роботи, тобто на тиждень щовечірніх вмикань. Варто відзначити, що існують 3D електрокаміни з можливістю підключення до водопроводу. Фільтр для води у них додається в комплекті. Зі звичайними 2D електрокамінами вищеописаних дій не знадобиться. Потрібно просто протирати їх від пилу. Також їх управління можливо здійснювати з телефону або планшета чи навіть програмувати на включення і виключення в певний час. Для цього необхідне лише підключення до WI-FI. А також вони легко інтегруються в систему «розумний будинок».

У біокамінах використовується паливо на основі біоетанолу. Це звичайний етиловий спирт, в який додають ацетон у пропорції 1: 0,001 і, в залежності від виробника, різні присадки для додання полум'я яскравого оранжевого кольору.

Розрахунок палива простий: на 1 метр топки необхідно приблизно 1 літр рідкого біоетанолу, якого вистачить на горіння каміна впродовж 1 години. Причому, кожен наступний літр горить швидше, оскільки паливо нагрівається і випаровується швидше.

Для того, щоб заправити біокамин і підпалити його, знадобиться спеціальна лійка, а також довга металева запальничка. Обов'язково потрібно контролювати рівень залитого палива.

4. Експлуатація та економічність. Вартість обігріву та візуалізації

Повертаємося до того, навіщо нам був потрібен камін? Щоб створювати затишок і використовувати його як джерело додаткового обігріву.

Всі електричні каміни можуть працювати в окремому режимі візуалізації, а обігрів є додатковою функцією, яку можна включати за бажанням. При роботі на візуалізацію без обігріву, електрокамін споживає в середньому 150-200 Вт/год. А моделі з LED лампами, настільки енергоефективні, що споживання електрики доходить до 8 Вт/год. А це коштує 1 копійку на годину. Для електричних 3D камінів (парових камінів), крім електроенергії, потрібна лише звичайна вода.

А щоб насолоджуватися видом палаючого полум'я в біокамінах, вам доведеться використовувати дороге біопаливо. Як ми говорили раніше, розрахунок дорівнює: 1 літр – 1 година краси. Щоб мінімізувати шкоду від згоряння з'єднань біоетанолу з присадками, потрібно вибирати якісне паливо, а це не дешево. Розглянемо середній пропонований варіант на ринку біопалива. І зробимо простий розрахунок. Якщо біокамін шириною 1 метр, то насолоджуватися його красою 3 години ввечері ви зможете, заплативши еквівалент у 6 євро. Крім цього, потрібні додаткові витрати на експлуатацію системи вентиляції для заміщення згорілого кисню.

Фото палива Bionlov з ціною 30 євро за 5 літрів.

Використання біокамінів і електричних камінів з обігрівом.

Більшість електричних камінів оснащені тепловентилятором, потужність якого не перевищує 2 кВт/год. А це 10 гривень за три години обігріву максимально, крім цього в більшості електрокамінів обігрів одразу з підтримкою заданої температури, що сприятливо впливає на витрату електроенергії.

При використанні біокамінів для обігріву ціна залишається незмінною, еквівалент 6 євро за ті ж три години. Варто врахувати, що зменшити тепловіддачу, не кажучи про те, щоб її прибрати зовсім (що абсолютно не можна зробити), можливо далеко не у всіх моделях біокамінів. Тому при використанні біокаміна влітку, потрібно передбачити збільшення потужності системи кондиціонування, і при експлуатації біокаміна вам доведеться платити за електрику, яку буде споживати кондиціонер. Тепловіддача біокаміна, в залежності від моделі, може складати кілька кіловат.

5. Безпека.

Давайте поговоримо... Живий вогонь – це живий вогонь, температура горіння біопалива досягає 456 ° С, безпека тут дуже умовна. Навіть при використанні суперзахисного скла. Потрібно пам'ятати, що біокамін не можна залишити працюючим на ніч. Також, без нагляду, біля біокаміна не можна залишати дітей або тварин, оскільки це небезпечно. В цей же час, з працюючим електричним каміном можна засипати, абсолютно не турбуючись про безпеку. У режимі обігріву працює чуйний термостат, а якщо закінчиться вода в 3D каміні, то він просто сповістить про це звуковим сигналом і відключиться. У багатьох моделях передбачений таймер на відключення приладу. Корпус електрокаміна також не нагрівається до небезпечної температури, на відміну від біокаміна від корпусу якого можна отримати опік.

Електричні каміни не представляють ніякої небезпеки ні вашій родині, ні вашим домашнім улюбленцям.

6. Що ж вибрати: біокамін або електро?

Вище ми розглянули особливості розміщення, використання, обслуговування та безпеки двох типів камінів.

Якщо для вас важливий живий вогонь і не цікавить вартість обігріву і створення затишку, а також ви хочете розмістити камін на вулиці, тоді ваш вибір можна зупинити на біокаміні.

Якщо ви хочете убезпечити свою родину і насолоджуватися за невисоку вартість реалістичним ефектом вогню, тоді вибирайте електрокамін.

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