Біокамін в квартирі: плюси, мінуси, проблеми при використанні та заміна біокаміна

Популярність розміщення каміна в будинку зростає c кожним днем. І це не дивно, адже раніше камін в приміщенні був привілеєм власників приватних будинків і котеджів.

Все через те, що встановити камін в квартирі неможливо через проблеми відведення продуктів горіння, зберігання дров тощо. Але попит народжує пропозицію. Так з'явилися біокаміни. При установці біокаміна не потрібні ні повітроводи, ні проектна документація. Простота установки, великий вибір дизайнерського рішення підкуповує на початковому етапі вибору вогнища для будинку. Адже нічого проблемного немає, потрібно просто доливати біопаливо і насолоджуватись справжнім полум'ям навіть в невеликій квартирі. Проте є і ряд проблем, що пов’язані з використанням біокаміна.

Основна проблема – це відкрите полум'я. Ні для кого не секрет, що вогонь, чи дрова, чи біопаливо, при горінні спалює кисень. І при витраті кисню потрібно його заміщати новим, тому газові служби забороняють включати для обігріву кухонну плиту або обов'язково провітрювати приміщення при використанні газового котла. Спалюючи кисень в приміщенні, обов'язково потрібно робити примусову вентиляцію. В іншому випадку у вас можуть початися проблеми з самопочуттям та здоров'ям, наприклад, головні болі, запаморочення, постійне відчуття втоми і т.п. Особливо гостро ця проблема зачіпає маленькі квартири з природною вентиляцією.

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Відкрите полум'я також проблема безпеки. Якщо у вас немає дітей і тварин, то боятися нічого, в якісних біокамінах передбачена система пожежної безпеки. Але для дітей або тварин камін все ж залишається небезпечним, опік можна отримати не тільки від вогню, але й від гарячого корпусу біокаміна.

На відміну від класичного каміна, біокамін не виділяє продуктів горіння – диму або сажі, що є його перевагою. При використанні каміну є невеликий запах горіння етанолу, його можна прибрати вентиляцією приміщення.

При горінні біопалива виділяється велика кількість тепла, що є перевагою в холодну пору року, але при використанні в квартирі влітку, потрібно буде передбачити запас потужності у кондиціонера на ту кількість тепла, яке виробить біокаміни або ж радість від вогню зіпсує зайва спека в приміщенні.

Також потрібно передбачити постійні витрати на паливо і місце для зберігання біопалива. Ставитися до використання і зберігання потрібно обережно, оскільки це горючий матеріал і небезпеку також несе його випаровування. Якщо в процесі заправки каміна було пролито трохи палива, його потрібно негайно стерти, навіть якщо мова йде про кілька крапель горючої речовини. Більш детальну інформацію про безпечне використання біопалива можна знайти на просторах інтернету.

Заміна біокаміна

Відмінною заміною як біокаміна, так і класичного дров'яного каміна, стане для вас електрокамін, який позбавить проблем, що пов'язані з горінням відкритого полум'я. Цей продукт призначений для декорування приміщень та приголомшує своїм реалістичним ефектом полум'я. 3D каміни (каміни з парою) створюють ефект візуалізації полум'я завдяки підсвічуванню водяної пари, без перерахованих вище проблем біокаміна. Навіть навпаки, працюючи на візуалізацію полум'я, 3D електрокаміни трохи зволожують повітря, покращуючи при цьому мікроклімат в приміщенні. Також, парові каміни повністю безпечні для дітей і тварин, оскільки вони не нагріваються при роботі і пара, яка створює ефект полум'я і диму, ледь тепла і взагалі не здатна завдати будь-якої шкоди.

Дану технологію розробила і успішно реалізує ірландська компанія Dimplex. Величезний модельний ряд, в різному виконанні і розмірах, здатний вирішити питання будь-якого дизайнерського рішення. З модельного ряду можна виділити електрокамін Dimplex Opti-myst Cassette 1000 і Opti-myst Cassette 500. Дана топка призначена для вбудовування і може використовувати як з декоративними дровами, так і без, імітуючи в такому випадку ефект полум'я біокаміна.

У вас не виникне проблем з пожежонебезпечним паливом, адже для роботи 3D каміна потрібна проста вода. Електрокаміни Cassette 1000 і Cassette 500 можна підключити безпосередньо до водопроводу, що вирішує питання з наявністю води в баку. Ця функція дуже актуальна для комерційних об'єктів, таких як ресторани, готелі, магазини тощо. Крім цього, такі електрокаміни можна підключати між собою, створюючи при цьому безперервну лінію вогню будь-якої довжини.

Всі 3D електрокаміни укомплектовані пультами дистанційного управління. Єдиним мінусом електрокаміна, у порівнянні з біокамінами, є вища вартість, бо він має більш складну конструкцію, але вартість може окупитися за рахунок відсутності витрат при їх використанні. Є більш бюджетні варіанти 3D камінів, наприклад моделі, які виробляє компанія Royal Flame.

Подивитися і протестувати 3D каміни марки Dimplex і Royal Flame можете в шоурумі за адресою вул. Обсерваторна, 13/15. Отримати детальну консультацію можна за телефоном (050) 5001737 або (097) 5001737