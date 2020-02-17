Інтер'єр вітальні в близькосхідному стилі: особливості облаштування, кольори та меблі – фото

Східні віяння в дизайні інтер'єру стають популярними на Заході. Причиною цього є спокій та простота, яку несуть з собою східні напрями у світі дизайну. Проте східний стиль треба ділити на близькосхідний та далекосхідний. Як оформити вітальню в близькосхідному стилі, які особливості облаштування? Як правильно вибрати кольори та меблі – читайте в матеріалі.

Близькосхідний стиль у вітальні допоможе відчути себе посеред пустелі.

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Головні особливості близькосхідного стилю

Стіни, стеля та підлога

Найчастіше стіни в такому стилі просто оштукатурені, або оформлені драпіруванням. Стелі найкраще виглядають оздоблені дерев'яними панелями або теж заштукатурюються. Підлога у вітальні в східному стилі зазвичай покрита керамічною плиткою з візерунками на рослинну тематику.

Кольори



Колір для стилю має величезне значення / фото: Домашнє будівництво і дизайн

Основна колірна палітра кімнати у близькосхідному стилі складається з червоного, синього, білого, коричневого та попелясто-рожевого.

Меблі



Інколи стільці таки ставлять, але це радше винятки / фото: Art interior

Зазвичай меблі у такій вітальні будуть дерев'яними з різьбленням, які обшиті тканиною. Столики маленького розміру та відсутність стільців – звичайна практика для цього стилю.

Проте на диванах та підлозі має бути максимальна кількість подушок.

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Кальян



Кальяни курять як у стільцях, так і просто сидячи на підлозі / фото: M-strana

Напевне кожна вітальня, яка оформлена в цьому стилі, вимагає наявності кальяну для сім'ї та гостей.

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