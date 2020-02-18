Британець показав як оновив будинок у Лондоні, під яким знайшли 20-метровий тунель – фото

Занедбаний будинок у Лондоні, в якому знайшли тунелі "Молмена" відновив та адаптував архітектор Девід Аджає під потреби художника Сью Вебстера. Попередній власник викопав мережу тунелів під будинком

Історію одного будинку в Лондоні розповідає видання Dezeen.

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Архітектурна студія Adjaye Adjaye Associates перетворила занедбану будівлю, яка розташована над лабіринтом тунелів тепер знову функціонуватиме. Художник, який викупив будинок, зацікавився химерним минулим будівлі.



Тунелі простягались в різні боки від будинку / фото: Dezeen

Річ у тім, що попередній власник протягом 40 років викопував тунелі під своїм будинком на сході Лондона. Преса охрестила інженера-будівельника на пенсії Вільяма Літтла "Молменом".



Будинок мав усі шанси обвалитись / фото: Dezeen

Тунелі загальною довжиною у 20 метрів на глибині 8 метрів виявили після того, як обвалився тротуар неподалік будинку Літтла. Чоловік запевняв, що просто хоче викопати великий винний погріб.

Самого "Молмена" тоді виселили, а тунелі засипали. Помер чоловік у 2010 році, а його будинок пішов з молотка.



За задумом, будинок повинен бути напівбункером / фото: Dezeen

Цього разу архітектурна студія викопала підвал у будинку в пам'ять про колишнього власника, проте цього разу вже з офіційним дозволом.

Будинок має бетонний пояс, який додає його вигляду в стилі бункера. Вікна обрамлені мідними пластинами з нижніх рівнів, а дах перекрили шифером.



Дерево та бетон – поєднання, яке надає шарму будинку / фото: Dezeen

Внутрішні стіни та підлоги, які встигли зігнити, демонтували.

Інтер'єр будинку має відкриті бетонні стіни та вбудовані елементи з деревини, такі як шафи та сходи.

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Всередині достатньо місця для роботи та життя / фото: Dezeen

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