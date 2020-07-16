Будинок без вікон: фото розкішної вілли відкритого типу з Бразилії
Вілла розташована на околиці Сан-Паулу і має площу 500 квадратних метрів. Дизайн створений місцевим архітектором з мінімальним втручанням у ділянку. Попри бетон та пісок, які домінують в каркасі будівлі, дизайн не схожий на індустріальний чи лофт. М'якості простору додає відкритість плану вілли, а також водоспад у внутрішньому дворику.
Сан-Паулу є одним із найбільш густонаселених міст Бразилії, пише Dezeen.
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За словами власника, він хотів інтегрованого простору, де б екстер'єр плавно переходив у інтер'єр помешкання.
Кольори екстер'єру тут у сірій палітрі / Фото Archdaily
Мої будинки жодним чином не стосуються застарілої архітектури. Навпаки, я створював проєкт, який цілком відповідає сьогоденню. Думаю, будинок підходить під ці критерії,
– розповідає один з дизайнерів.
Попри відсутність вікон, будинок отримує природне світло через відкритий план / Фото Archdaily
У студії пропонують діалог між штучним – бетоном, який виготовлений людиною, та піском, який є природним елементом. У будинку немає вікон, проте виглядає він як великий балкон.
Водоспад біля входу наповнює басейн біля будинку / Фото Archdaily
Всередині можна побачити мінімалістичний дизайн з однотонними кольорами – від сірого до пісочного.
На критій терасі є штучний камін та великий диван / Фото Archdaily
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Ще однією особливістю будинку є римський водоспад, який розташований безпосередньо перед входом. Всередині окрім звичних кімнат є вітальня, яка інтегрована зі спальнею, а також турецька лазня.
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