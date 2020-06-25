В місті Сурат, що в Індії, архітектори створили будинок у формі вулика. Власником будівлі став чоловік, який працює на компанію, що займається виготовленням машин для алмазної промисловості. Будинок збудований з урахуванням усіх особливостей клімату та ландшафту та є доволі стильним.

За словами розробників, ця конструкція буде "розумною", пише Archdaily.

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Зовнішня форма будівлі схожа на кутову V-подібна структура, яка орієнтована на зелені простори, які розкинуті навколо будинку. Фасад у вигляді бджолиних стільників, окрім естетичної цінності, технічно діє як теплоізоляція, знижуючи загальну температуру всередині.



Бджолині стільники лягли в основу фасаду будинку / Фото Archdaily

Інтер'єр тут позбавлений перегородок, а простори чергуються від приватних до публічних за допомогою зонування різними способами. Нагору можна дістатись за допомогою скульптурних сходів, тут розташовуються дві спальні.

Зв'язок із природою тут залишається стійким завдяки наявності невеликого саду, який прикріплений до кожної спальні.



Власник особисто контролював дизайнерів, які розробляли інтер'єр / Фото Archdaily

Кожен елемент як інтер'єру, так і екстер'єру був ретельно продуманий. Певна надмірність, за сьогоднішніми мірками, декору компенсується стилем. Адже кожна деталь тут має світлий коричневий колір.

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