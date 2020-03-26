Будинок-дзеркало посеред Альп: неймовірні фото та для чого його побудували

Митець з Америки Дуг Ейткен встановив серед засніжених гір швейцарського курорту Гштаад облицьований дзеркалами будинок. Більше фото та деталі проекту у нашому матеріалі.

Споруда має символічну назву – "Міраж". Відображаючи навколишні пейзажі, практично розчиняється в них. Проект будинку створили задля досягнення калейдоскопічного ефекту, пише Dezeen.

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Спроектували будинок за прикладом традиційного американського ранчо 20-30 років минулого століття. Дзеркалами облицювали не лише зовнішні, а й внутрішні стіни.



Цей архітектурний проєкт не є житловим / фото: Deezen

"Міраж" змінюється майже у вигляді хамелеона і у цьому його основна особливість,

– зазначає митець.

Будинок Ейткена є арт-інсталяцією. Простоїть він у горах протягом 2-х років.



Інсталяція виглядає футуристично / фото: Deezen

Кожен охочий може вільно зайти всередину й оцінити вражаючий ефект, який створюють дзеркальні поверхні в оточенні мальовничого гірського ландшафту.

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