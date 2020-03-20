Будинок у вигляді чобота та картоплі: Airbnb виділить гроші на дивні архітектурні проєкти – фото

Відомий букінговий сервіс Airbnb виділить 1 мільйон доларів для будівництва 10 незвичних будинків. Серед претендентів будинок-чобіт та будинок-картопля.

Про фонд Airbnb повідомило відоме архітектурне видання Archdaily.

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Переможців відбиратиме актор Біллі Портер.

Унікальний фонд від Airbnb дасть можливість людям створювати нові простори із сміливою, образною та фантастичною архітектурою,

– розповів партнер фонду Фокке Морел.

Єдина умова для учасників конкурсу – ваш проєкт повинен демонструвати свіжість ідеї, а також зберігати світло.

Всього буде 10 переможців, кожен з яких отримає по 100 тисяч доларів на втілення своєї ідеї в життя. Заявки подавати можна до 15 квітня, а вже 15 травня визначать переможців.

Надіслати свій проєкт можна тут.

До вашої уваги кілька претендентів на приз



Будинок-чобіток є одним з претендентів на приз /фото: Archdaily



А як вам ідея пожити у пащі кита? / фото: Archdaily



Є варіант з будинком-картоплею / фото: Archdaily

До слова: Рай для соціопата: італієць побудував сучасний будинок посеред лісу – фото



Один із претендентів розробив проєкт житла в слоні / фото: Archdaily

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням