Будинок з цокольним поверхом: особливості конструкції, плюси та мінуси такого вибору

З теперішніми технологіями та матеріалами підвали в будинках легко захистити від вологи та холоду. Саме тому облаштування цокольних поверхів у приватних будинках стає популярнішим з кожним роком. Які плюси та мінуси, а також особливості цокольних поверхів – у нашому матеріалі.

Перед будівництвом будинку з цокольним поверхом треба вивчити всі особливості грунту вашої ділянки. Інколи доводиться проводити додаткові роботи.

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Особливості будівництва цокольного поверху

Глибина



Перед будівництвом треба викопати глибокий котлован / фото: Тривіта

Поверх вважатиметься цокольним лише тоді, коли він частково заглиблений в грунт. Перекриття в такому будинку повинне розташовуватись вище за рівень землі від двох метрів і вище.

Висота стелі

Сам поверх не буде вважатись повноцінним, якщо висота кімнат буде нижчою ніж два метри. Це правило особливо актуальне, якщо у вас є обмеження на кількість поверхів.

Стійкість

Якщо грунт, на якому стоятиме будинок, недостатньо стійкий, то потрібно зробити піщану подушку 15 сантиметрів завтовшки. На неї заливають бетонну суміш, зміцнюючи арматурою для довговічності і міцності. Вже тоді можна викладати стіни.

Плюси та мінуси будинку з цокольним поверхом

Переваги



В цоколі зручно встановлювати відпочинкові зони з настільними іграми / фото: Pogreb

Площа

Майже вдвічі збільшує корисну площу. Якщо площа вашого будинку 10 на 10 метрів, то ви отримуєте додаткових 100 квадратних метрів корисної площі.

Економія

При наявності теплого цокольного поверху весь будинок автоматично стане теплішим. Наявність цоколя допоможе зекономити на опаленні всього будинку.

Багатофункціональність

Якщо ваш будинок розташований на схилі пагорба, то цокольний поверх стане практичним рішенням.

Недоліки



Будинки з цоколями завжди коштують дорожче / фото: Vizitmebel

Ціна

Цокольний поверх в будинку – задоволення не з дешевих. Облаштування житлової площі, яка частково заглиблена в землю, вимагає більших витрат ніж будівництво звичайного поверху.

Вибагливість

Не на усіх ділянках дозволено будувати цокольні поверхи через, наприклад, близькість грунтових вод. Іноді доводиться навіть підвозити додаткову землю.

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Складність

Будівництво цоколя вимагає додаткового утеплення та гідроізоляції. Також після закінчення робіт лишається багато зайвого грунту.

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