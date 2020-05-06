Електрокаміни Cassette 1000 і Cassettе 500 - краща заміна біокаміна

Біокамін, як предмет декору, вже став популярним і відомим багатьом. Працюючи над створенням дизайн-проекту, дизайнери все частіше використовують в своїх роботах камін, відводячи йому центральне місце в кімнаті.

Але в подальшому використанні біокаміна, їх клієнт мимоволі стикається з низкою проблем, про які, з тієї чи іншої причини, не знав раніше. Оскільки полум'я біокаміна відкрите, яке б ви паливо не використовували, воно буде спалювати кисень, тим самим завдаючи шкоду мікроклімату приміщення, де він знаходиться. Також від якості палива, відповідно і його вартості, залежить і наявності запаху в кімнаті. Ряд незручностей, пов'язаних зі зберіганням і безпекою використання каміна, заважають повністю насолодитися захоплюючим ефектом вогню. І з цієї причини, біокамін все частіше і частіше починає перебувати в непрацюючому стані.

І в цій ситуації, коли камін в кімнаті є вашою мрією, але ви не хочете зіткнутися з проблемами, які неможливо відокремити від відкритого полум'я, на допомогу приходять технології.

Ірландська компанія Dimplex пропонує не тільки повноцінну заміну біокаміна, а й предмет інтер'єру, використання якого сприятливо впливає на якість повітря в приміщенні. Електрокаміни Dimplex Cassetta 1000 PS (ширина 1017 мм) і Dimplex Cassette 500 PS (Ширина 508 мм) одні з найбільш продаваних моделей серед величезної лінійки камінів Dimplex.



Dimplex Cassette 500 PS



Dimplex Cassette 1000 PS

За дизайном і зображенні вогню, дані каміни нагадують біокаміни. Але в основі ефекту візуалізації полум'я лежить технологія ультразвукового зволожувача повітря. У корпусі каміна розміщений ультразвукової парогенератор, при роботі якого вода розбивається на холодний пар, який підсвічується спеціальними LED лампами і тим самим створює картинку вогню. Споживання електрики при цьому мінімальні, в Cassette 500, наприклад, становлять близько 250 Вт.

Також варто відзначити безпеку використання електрокаміна, оскільки полум'я, як таке, взагалі відсутнє, приводу для занепокоєння за дітей і тварин, які знаходяться в приміщенні, у вас не буде.

Даний камін, крім приголомшливої картинки вогню, також має звуковий ефект горіння дров, цю функцію доречно використовувати в камінах з комплектом декоративних дров – Cassette 1000 і Cassette 500.

Також важливою перевагою електрокамінів над біокамінами у відсутності додаткових витрат на паливо, адже в електрокамінах використовується звичайна вода, яку потрібно просто додати в бачок.

Відеоогляд Cassette 500. Як підключати до водопроводу

А моделі Cassette 1000 PS і Cassette 500 PS взагалі можуть бути підключені безпосередньо до водопроводу, в цьому випадку не потрібно стежити за наявністю води в баку, просто час від часу проводити чистку від нальоту парогенератора каміна пензликом, яка вже йде в комплекті. Підключення до водопроводу особливо важлива функція для комерційний об'єктів, коли каміни працюють постійно, а персонал може не помітити відсутність води в баку. Також, крім інших корисних функцій в описаних вище моделях, варто виділити можливість ставити ці каміни в каскад, тобто підключати їх один до одного, створюючи безперервну лінію вогню будь-якої ширини.



Кілька камінів Cassette 1000 підключених в каскад

Каскад Cassette 500 на барній стійці ресторану

Дані каміни активно продаються і в Україні, прикрашаючи собою інтер'єр елітних ресторанів і готелів. Наприклад, побачити Cassette 1000 можна в 5-тизірковому готелі Hilton Kyiv або в ресторані "Веранда на Дніпрі".



Електрокамін Cassette 1000 в ресторані "Веранда на Дніпрі"

Всі без винятку 3D каміни (каміни з парою) , до яких відносяться Cassette 1000 і Cassette 500, виготовляються в Ірландії та мають гарантію 2 роки. Побачити і протестувати електрокаміни Dimplex можна в шоурумі, там ви й можете отримати професійну консультацію. Весь модельний ряд і технічна інформація представлена на фірмовому сайті dimplex-kaminy.com.ua. Контактні телефони (097) 5001737 та (050) 5001737

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