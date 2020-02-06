Дизайн ванної кімнати в червоному кольорі: особливості та з якими тонами варто поєднувати

Класичні світлі або темні тони хоч і підходить багатьом, проте є занадто простим. Саме тому, все більше людей задумуються над використанням яскравих кольорів, серед яких чільне місце посідає червоний. Як не переборщити з ним, з якими тонами червоний найкраще поєднувати, та які існують особливості такого дизайну – в нашому матеріалі.

Варто пам'ятати, що червоний колір може викликати втому або навіть агресію, якщо зловживати ним в інтер'єрі.

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Які особливості дизайну червоної ванни



Плитка великого розміру – тренд останніх років / фото: Remontu

Світлі тони

Світлий відтінок червоного не лише стимулює підсвідомість до творчості, але й допоможе візуально розширити простір кімнати

Дзеркала



Дзеркало створить ілюзію безкінечної кімнати / фото: T1ua

Використання дзеркал – ще один прийом, який популярний у ваннах з червоним дизайном. Особливо, якщо це стосується маленьких кімнат.

Смуги

Хороший спосіб "розбавити" однотонність – додати горизонтальні або вертикальні смуги з плитки іншого кольору.

З якими кольорами найкраще оформлювати інтер'єр червоної ванни

Білий



Білу плитку в такому випадку краще використовувати з орнаментом / фото: Уралкафель

Саме білий колір служить хорошим фоном для основних тонів.

Перед ремонтом порівняйте розміри ванної з кольоровим навантаженням. Для невеликих приміщень найбільш актуальним є поєднання білого і червоного в рівній кількості. Для великих кімнат бажано віддати перевагу одному з кольорів.

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Чорний



Крихітна ванна – не найкраща для використання чорного / фото: Інтер'єр

Поєднання чорного та червоного кольору є досить сміливим рішенням. Вибираючи співвідношення не забувайте, що завжди існує імовірність зробити кімнату занадто похмурою.

Найкраще таке рішення підійде для великих кімнат, проте і в цьому випадку потрібно підібрати правильне освітлення. В маленьких ваннах актуальним будуть лише вкраплення чорного.

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