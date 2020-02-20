Чим замінити штори на вікнах: альтернативні ідеї для дому – фото

Класичні штори безсумнівно були, є і будуть найочевиднішим рішенням для оформлення вікон. Проте, з часом звичайні штори можуть набриднути. Які існують альтернативні варіанти для оформлення вікон – читайте в нашому матеріалі.

Класичні штори підходять не для всіх кімнат. Можливо саме це змушує багатьох шукати їм заміну.

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Альтернативні варіанти для оформлення вікон

Віконниці



Внутрішні віконниці також захищають від гарячого повітря ззовні / фото: Pinterest

Якщо ваш будинок оформлений в стилі кантрі або прованс, то кращого варіанту годі й шукати. Саме віконниці вкупі з дерев'яними меблями дадуть неповторну заміську атмосферу.

Облаштовувати віконниці можна як зсередини, так і зовні.

Жалюзі



Жалюзі не обов'язково повинні бути класичними / фото: Homediz

Напевно не всім до вподоби саме жалюзі, адже у багатьох людей вони швидше асоціюються з офісом ніж з домом, проте дизайнери радять спробувати. Адже саме жалюзі дуже добре захищають від яскравого сонця та надають вікнам особливого вигляду. Ще однією перевагою є можливість регулювати ступінь освітлення кімнати.

Рулонні штори



Рулонні штори є зручними у використанні / фото: Travel in style

Якщо класичні все-таки не ваш варіант, то рулон полотна, який опускається за допомогою спеціального механізму, справді може додавати затишку в кімнаті. Такі штори також дозволяють постійно мати доступ до підвіконня.

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Намисто



Намисто може бути різних розмірів / фото: Mdou34

Штори з намиста теж давно перестали бути чимось екзотичним. Зважте, що такі фіранки, хоч і виглядають оригінально, не захистять вас від сонячного проміння, а також не підійдуть в мінімалістичному, модерному, кантрі та багатьох інших стилях інтер'єру.

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