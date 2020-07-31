Просторе помешкання на 4 поверхи простоювало протягом кількох років, а нещодавно архітектор з Португалії Фернандо Ланхас надав приміщенню друге дихання. Колись темне те непривітне приміщення отримало білосніжні стіни та дерев'яне підлогове покриття.

Квартира розташовується на околиці Порту, пише Archdaily.

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Інтер'єр квартири пропонує чітку організацію, генеруючи невеликі поділені простори. Соціальна зона розташовується ближче до заднього фасаду, який розташований подалі від вулиці. В той час як приватна зона стикається із гамірною вулицею.



Раніше балкон тут був лоджією / Фото Archdaily

Попри те, що квартира є доволі великою, власники прагнули отримати бюджетний ремонт. Важливою зміною в будинку стали великі панорамні вікна, які додали світла у колись темну квартиру, а також створення нових балконів та терас.



Не всі чотири поверхи сьогодні здаються в оренду / Фото Archdaily

Інтер'єри тут білосніжні, проте на кухні архітектор додав повністю чорний стіл та залишив неприкритими конструкційні елементи на зразок балок.

В будинку мешкає сім'я / Фото Archdaily

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Житло розташоване в старому будинку, який був побудований у модерністському стилі. Сьогодні орендарями квартири є велика сім'я.