Чорна кухня та білі стіни: стильний інтер'єр великої квартири з Португалії – фото
Просторе помешкання на 4 поверхи простоювало протягом кількох років, а нещодавно архітектор з Португалії Фернандо Ланхас надав приміщенню друге дихання. Колись темне те непривітне приміщення отримало білосніжні стіни та дерев'яне підлогове покриття.
Квартира розташовується на околиці Порту, пише Archdaily.
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Інтер'єр квартири пропонує чітку організацію, генеруючи невеликі поділені простори. Соціальна зона розташовується ближче до заднього фасаду, який розташований подалі від вулиці. В той час як приватна зона стикається із гамірною вулицею.
Раніше балкон тут був лоджією / Фото Archdaily
Попри те, що квартира є доволі великою, власники прагнули отримати бюджетний ремонт. Важливою зміною в будинку стали великі панорамні вікна, які додали світла у колись темну квартиру, а також створення нових балконів та терас.
Не всі чотири поверхи сьогодні здаються в оренду / Фото Archdaily
Інтер'єри тут білосніжні, проте на кухні архітектор додав повністю чорний стіл та залишив неприкритими конструкційні елементи на зразок балок.
В будинку мешкає сім'я / Фото Archdaily
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Житло розташоване в старому будинку, який був побудований у модерністському стилі. Сьогодні орендарями квартири є велика сім'я.
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