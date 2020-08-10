Архітектурна фірма PPAA спроєктувала повністю чорний будинок на похилій ділянці в мексиканському регіоні Валле-де-Браво. Помешкання отримало басейн надворі, стильну чорну вітальню та білі інтер'єри у інших кімнатах.

Будинок поки немає власників. Розробники розраховують, що він зацікавить сімейні пари або пенсіонерів, пише Dezeen.

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Рішення щодо чорного кольору було пов'язане з тим, що ми хотіли зберегти природу як головного героя всієї картини і зробити будинок елегантним елементом тут,

– повідомили дизайнери.

Великі вікна та жалюзі розбивають чорні стіни будинку, щоб впустити сонячного світла. Віконні рами тут виготовлені з тропічного дерева, та покриті герметиком, який надає червонуватого відтінку.



Навколо будинку незаймана природа / Фото Dezeen

Приміщення також пропонує широку криту терасу, яка виходить по периметру будинку та надає доступ до басейну.

Загалом будинок має площу 450 квадратних метрів та два поверхи. Матово чорна фарба покриває фасад будинку, терасу, а також вітальню. Втім меблі тут виготовлені з дерева або мармуру.

Проте решта кімнат мають бліді інтер'єри з дерев'яними вкрапленнями.



Більшість кімнат таки мають білий інтер'єр / Фото Dezeen

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Всередині будинок має білі стіни, сірий мармур та облицювання з деревини білого дуба, які разом створюють навмисний контраст між інтер'єром та екстер'єром апартаментів,

– пояснили представники студії.

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