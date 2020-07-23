Як облаштувати сад вдома: корисні поради та 5 прикладів декору – фото
З початком літа багато хто прагне переосмислити переднє або заднє подвір'я на своїй дачі чи поряд з будинком. Проте, навіть маючи велику площу, для облаштування красивого двору вам знадобиться не лише натхнення, але й поради від експертів та наочні зразки. Пропонуємо вам 5 прикладів декору вашого саду.
Кожна квітка чи садовий гном повинні мати своє місце, повідомляє Дизайн 24.
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5 прикладів декору саду вдома та корисні поради
Багаторічні рослини
Вам не доведеться їх постійно пересаджувати / Фото Roomble
Спершу варто позначити периметр ділянки – для цього висадіть багаторічні рослини по краях. Найкраще такий варіант підійде для городу або заднього подвір'я.
Симетрія
Симетрія зробить сад набагато красивішим / Фото Roomble
В симетричних садах – гармонія. Принаймні так здається багатьом. Якщо ви теж в душі перфекціоніст, то варто закуповувати елементи декору парами. Основна логіка – умовні права та ліва частина саду повинні бути дзеркальними.
Навколо вогню
Також дим відлякуватиме комарів / Фото Roomble
На вогонь і справді можна дивитись вічно. Саме тому хорошим варіантом буде зробити заглибину в центрі подвір'я, в якій і облаштувати місце для вогнища. Порозставляйте навколо меблі та насолоджуйтесь теплими вечорами.
Штучний газон
Не відрізните від справжнього / Фото Roomble
Обожнюєте газон, але не маєте часу підстригати його – постеліть штучну траву. Адже саме штучний газон не потребує води та особливого догляду, проте виглядає так само презентабельно.
Елегантна огорожа
Огорожа дасть відчуття захищеності / Фото Roomble
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Усамітнитись можна встановивши огорожу. Проте варто подумати з якого матеріалу її зробити. Бетонний чи кам'яний паркан може бути занадто важким для невеличкого подвір'я, тому радимо звернути увагу на легкі дерев'яні конструкції.
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